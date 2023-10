La Convención Nacional del Partido Colorado (PC) sesionó este sábado y, entre otros puntos, abordó la declaración de la Coordinadora Nacional de la Juventud acerca del caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, que generó polémica en la interna colorada porque expresó el rechazo al apoyo inicial a Penadés por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “quienes, en su investidura, tomaron partido por una de las partes”.

Si bien la Convención colorada aprobó la declaración de los jóvenes que condenó el accionar del exsenador imputado y la existencia de una investigación paralela en el Ministerio del Interior, no respaldó el punto 3, que es el que contiene la crítica hacia el presidente y el ministro Heber, según confirmó el diputado Ope Pasquet –uno de los que votaron negativamente– en diálogo con la diaria.

En la sesión del sábado, una referente de la Coordinadora Nacional de la Juventud colorada, Alfonsina Domínguez, reivindicó el comunicado y, puntualmente, las críticas dirigidas a Lacalle Pou y Heber. Domínguez calificó el respaldo inicial hacia Penadés como “aberrante y contradictorio respecto de las características de sus roles”, a la vez que manifestó su “total solidaridad para con las víctimas y sus allegados”.

Entonces, Domínguez cuestionó la actitud del PC frente a estos hechos: “Quiero proponernos un momento de reflexión para preguntarnos, realmente, si [frente a] el hecho de que el partido que históricamente ha defendido a los más débiles y ha fundado esta República, sosteniendo la bandera de los derechos humanos, que todavía hoy no se haya pronunciado frente a este gravísimo acontecimiento, puede seguir jactándose de batllista”.

“Díganme ustedes, porque yo no entiendo, qué tiene de batllista mirar para el costado frente a 22 delitos sexuales a víctimas de entre 13 y 16 y 17 años”, fustigó la dirigente, que recibió los aplausos de parte del auditorio tras estas palabras.

Domínguez continuó: “A mí sinceramente, señores y señoras, me da vergüenza que esta colectividad, que supo ser gloriosa, la de grandes hombres y grandes mujeres, hoy sea tan sólo el silencio cómplice de los poderosos del Estado. Y me da vergüenza porque muchos de ustedes ejercen funciones en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales. Y discúlpenme, pero como joven, como mujer y como militante, esta postura no me representa ni me representará jamás”, concluyó.