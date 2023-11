En la despedida al ex vicepresidente y exministro de Economía y Finanzas del Frente Amplio (FA) Danilo Astori, fallecido este viernes a sus 83 años, este sábado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, expresó que “se fue uno de los políticos más grandes del Uruguay”.

“Hay que poder mirarlo así. Mucho mas amplio que el Frente Amplio. Para los frenteamplistas, esto es muy doloroso, no hay duda, pero también es un día doloroso para la sociedad uruguaya, y para la construcción democrática de un país”, manifestó en rueda de prensa. Recordó que el ex vicepresidente fue “un hombre que supo luchar contra la dictadura, en momentos duros, defendiendo la Universidad de la República, que fue uno de los principales economistas de Uruguay, y que le dio estabilidad y crecimiento económico al país con una distribución que no se vio antes”.

Álvaro Delgado y Liliam Kechichian, durante el velatorio de Danilo Astori en el Palacio Legislativo. Foto: Guillermo Legaria

“Se fue uno de los mejores de nosotros, y cuando eso sucede, un pueblo llora. Y llora porque un pedacito de cada uno de nosotros, como dijo José Pepe Mujica, se va con él. Yo a Astori lo seguí mucho. Lo conocí en el año 1983, en una casa en avenida General Garibaldi y Vilardebó, hablando de economía. Eran años difíciles”, comentó. Dijo también que “la vida de Danilo es un canto a la vida, como también es un canto a la vida el seguimiento que Danilo hizo con Liber Seregni, y la continuidad política que hoy existe en el Frente Amplio. Fueron 52 años militando por el partido, por la unidad, por la consolidación de ideas y por que los gobiernos del Frente Amplio cambiaran la vida de los uruguayos”.

Pereira consideró, además, que Astori “dio certezas económicas al Uruguay y a los uruguayos; y aquellos dichos que expresaban de que no habría confianza por parte de los mercados si el Frente Amplio llegaba al gobierno, y que no habría gobernabilidad porque faltaría credibilidad, claramente se vieron desmentidos por un accionar lucido, transparente y de crecimiento con distribución. Mantuvo políticas macroeconómicas claras, pero también pensó en la gente y en los más débiles, construyendo una sociedad más justa”.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señaló ante la prensa que dialogó con varias personas que fueron referentes de la generación del año 1983 sobre lo que significan este tipo de pérdidas, al margen del partido al que pertenecen. “Una va creciendo en el sistema y va teniendo visibles referentes en todos los partidos. Y, sin lugar a dudas, se fue uno de los referentes indiscutidos del Frente Amplio”.

Agregó que recuerda a Astori como una persona que era “muy escuchada en términos de hacer aportes, y no le importaba si se trataba de su gobierno o de otro”. “Era de esas opiniones que siempre se consideraban, y eso para nosotros siempre fue un aprendizaje. Estas cosas son muy removedoras y convocan a la reflexión. Es un día de reflexión en general”.

Consultada sobre si Astori era una de las principales figuras en materia económica en los últimos 25 años, respondió: “Sin lugar a dudas, porque, de alguna manera, cuando asume el expresidente Tabaré Vázquez fue todo un mensaje cuando lo nombró ministro de Economía acerca de la línea económica que los gobiernos tendrían, y eso marco una tendencia de cómo se visualizaba la política económica”.

Cortejo fúnebre de Danilo Astori, en el Palacio Legislativo. Foto: Guillermo Legaria

En tanto, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, arribó al Palacio Legislativo a las 11.00, tras interrumpir una gira que realizó por el interior del país hasta el viernes de noche. Acerca del fallecimiento de Astori, expresó: “Antes que nada, vine a dar los respetos y las condolencias a la familia, a su sector Asamblea Uruguay, que con varios de los legisladores de ese grupo fuimos compañeros durante varios años en la Cámara de Diputados. Hice una buena relación y hasta logré la amistad con varios de ellos. También saludé a las autoridades del Frente Amplio”.

“Más allá del cargo institucional que yo pueda tener, en este caso van los respetos institucionales, porque fue exvicepresidente, exsenador y exministro. Pero más allá de eso, es un tema personal, y así siento que tengo que actuar en la vida. En estas cosas, las personas van por un lado y la política va por otro. Con coincidencias y diferencias, con Astori nos sucedió eso”, planteó. Destacó que “fue uno de los protagonistas políticos más importantes de los últimos 30 años, en el Frente Amplio y en el país”. Delgado señaló, además, que Astori se destacaba por su inteligencia, al margen de discrepar o coincidir, y que “era una persona respetada en lo que hacía y en lo que decía. También jugó un papel protagónico en el equilibrio del Frente”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, por su parte, expresó: “Nos golpea a todos. Es una figura de enorme trascendencia política del país. Una persona que más allá de su afiliación partidaria es reconocida por todos en el sistema político y en la sociedad. Una figura brillante, de enorme capacidad y además de una gran generosidad para con la ciudadanía y con su partido, así que lo vamos a extrañar todos”.

También aseguró que en los últimos 30 años del país Astori fue de los actores en materia económica más importantes que tuvo Uruguay, y afirmó que “en su tema era brillante, pero además en sus definiciones políticas fue de los que apostó a construir un país integrado y sin grietas, y eso es y fue muy valioso”. “La mirada más allá de las diferencias, y que estén presentes en el velorio representantes de todos los partidos, es de las pruebas de que en Uruguay la política tiene un valor de integración que hay que preservar”, concluyó Mieres.

“Estuviste en las difíciles, siempre con honestidad intelectual”

Quien realizó ante todos los presentes dio la única oratoria en el Salón de los Pasos Perdidos, sobre la hora 12.40, fue el senador José Carlos Mahía, que pasó a ser titular de la bancada precisamente tras la renuncia de Danilo Astori, el pasado 14 de noviembre de 2022.

El legislador expresó en su oratoria: “Estamos para despedirte, pero no para decirte adiós, Danilo. Estamos aquí para honrar tu trayectoria, honramos lo que has sido y sos para nosotros. Por tu trayectoria académica, como decano, como hombre brillante y enciclopédico, pero también como docente de fecunda labor”.

Mahía también manifestó: “Siempre fuiste un estandarte de fraternidad, unidad frenteamplista. Como senador de todas las listas del Frente Amplio, como compañero de fórmula del entrañable general Liber Seregni, y luego del querido José Pepe Mujica. Como conductor de la economía en los gobiernos del Frente Amplio, fuiste un estadista, Danilo. Comprometido siempre con el país y su gente”.

“Estuviste en las difíciles, siempre con honestidad intelectual. Jamás mediste costos políticos y tuviste cálculos menores. Cuando tuviste que tomar decisiones difíciles, siempre estuviste apegado a tus convicciones. Además, siempre dijiste primero el país, luego el Frente Amplio, después Asamblea Uruguay y finalmente el interés personal. Y tratamos siempre de ir por ese camino”, leyó el senador.

Expresó también que, en las últimas semanas, Astori les manifestó a algunos dirigentes que tengan fe, confianza y convicción, que “en el 2024 el Frente Amplio ganará las elecciones nacionales y que militemos porque el país necesita este cambio”.

“Vas a estar con nosotros, como hace 30 años. Somos astoristas. Continuaremos con ese legado, y miles de manos llevarán nuestras banderas. Con razón y corazón, hasta siempre, Danilo”, finalizó Mahía. Una vez que concluyó la lectura, los presentes aplaudieron por el espacio de cuatro minutos aproximadamente, hasta que llegó el momento de trasladar el féretro al coche de la empresa fúnebre, para así darle continuidad al cortejo.

Velatorio de Danilo Astori, en el Palacio Legislativo. Foto: Guillermo Legaria

El cierre del reconocimiento en el Palacio Legislativo fue sobre las 13.00, cuando familiares y dirigentes del FA salieron de Salón de los Pasos Perdidos cargando el féretro ante un cerrado aplauso, que se traslado también al instante en que el ataúd fue depositado en el vehículo de la empresa Rogelio Martinelli. Minutos después se realizó una parada del cortejo para la despedida en la sede del FA y otra parada en la sede de Asamblea Uruguay. Desde allí la procesión continuó hacia al cementerio de La Teja, donde se realizó el sepelio pasadas las 14.00.

