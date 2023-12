En una actividad organizada por el Comité de Base García Lorca, localizado en el barrio Jacinto Vera, los cuatro precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Mario Bergara y Andrés Lima, dialogaron con los vecinos de esa zona y expusieron sus ideas de cara a las internas de la fuerza política y con la mente en octubre de 2024.

Ante poco más de 150 personas, los dirigentes políticos hablaron entre 10 y 15 minutos cada uno, en la puerta del local situado en la calle Colorado 2212, esquina Cufré. El primero en hablar fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Posteriormente, fue el turno el intendente de Salto, Andrés Lima, continuó el senador Mario Bergara y culminó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

El calor por momentos se hizo intenso y provocó que la gente estuviera un tanto dispersa en el lugar, principalmente buscando la sombra de los árboles.

El comité de base García Lorca, en Jacinto Vera, durante una actividad con los precandidatos del Frente Amplio. Foto: Mara Quintero

Orsi: el FA no le va a “mentir al Parlamento”

El intendente canario dijo que si el FA llega al gobierno, el partido “no va a ir a mentir al Parlamento”, en alusión a la interpelación a los exministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber por el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Además, Orsi prometió que la fuerza política “no va a permitir que siga creciendo la pobreza en el país, principalmente la pobreza infantil”. Seguidamente, destacó que en el Congreso, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de diciembre, se determinará el programa de gobierno que propondrá el FA y aseguró que “lo que no haremos es hacer cargar en la espalda de los trabajadores la sustentabilidad del sistema jubilatorio”.

Si el FA gana las elecciones en 2024, “no será un gobierno monárquico, en el cual todo se define desde una torre, tanto lo bueno como lo otro. Vamos a hacer participar a los equipos de gobierno como debe ser. ¿Cuánto hace que no hay un Consejo de Ministros? Todo funciona en la órbita del superior y desde ahí se maneja todo con 'ordeno y mando'”, criticó.

El jefe comunal dijo que el partido va a hacer todo lo que aprendió durante los 15 años de gobierno nacional, más lo que aprendió en los últimos años, “en nuestro caso, al frente de Canelones; Cosse, en Montevideo; y Lima, en Salto”. “Hoy el gente pone ante la ciudadanía la consideración de cuatro nombres, de una compañera y dos compañeros más, que acá estamos”, expresó. Y añadió: “Sentimos un profundo orgullo de pertenecer a esta fuerza y un agradecimiento enorme en que confíen en nosotros, no para ser los monarcas de la Torre Ejecutiva, sino compañeros que vamos a trabajar en equipo. Tenemos pasta, tenemos mucha gente formada, porque apareció una cámara con nuevos profesionales y muchos militantes”.

Orsi dijo que “estamos en una coyuntura muy particular, pues hay un gobierno que está aceptando que se puede venir un cambio, en momentos donde no hay nada en claro. Tenemos la responsabilidad de dar certezas a nuestra ciudadanía y la primera certeza es que somos una fuerza unida. Y que sea unida no quiere decir que no tengamos discusiones y diferencias. Incluso ponemos distintas posiciones para que sean consideradas. En esta unidad hay una multiplicidad de propuestas”.

Posteriormente, en rueda de prensa, el intendente de Canelones consideró que los comités de base “tienen que mantener la unidad”, y que se “debe dar la discusión dura, como se da habitualmente. Una de las características de la izquierda uruguaya es que la discusión interna se da de abajo hacia arriba, y eso es una virtud”. Consultado sobre qué espera del Congreso, dijo que “saldrá con mucha potencia, con el programa confirmado. Será como una bandera de largada del proceso que se nos viene”.

Yamandú Orsi, en el comité de base García Lorca, en Jacinto Vera. Foto: Mara Quintero

Lima cuestionó el “despilfarro” y la “corrupción” del gobierno

El presidente de la República, “viaja mucho, corta muchas cintas. Corta cintas en muchas obras del Frente, pero no las reconoce y tampoco nos invita. Él no está o nunca sabe nada, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como perro faldero del presidente, es el candidato del presidente, pero tenemos que saberlo y hay que decirlo”, disparó Lima a su turno. En este escenario, para el intendente de Salto, “el Frente es la esperanza”.

Por su parte, el intendente salteño destacó la importancia de la unidad en el FA y de la militancia en los próximos meses para que la fuerza política se haga cada vez más fuerte con el objetivo de llegar a gobernar el país en el próximo período.

Durante su discurso, Lima cuestionó al gobierno de coalición por el manejo de la seguridad pública. En esa línea, apuntó a la falta de efectivos policiales y móviles en las comisarías del interior. Además, recordó que durante 2022 hubo 25 agentes que se quitaron la vida. “Faltan más políticas en salud mental, como lo faltan en todo el territorio. Recién en la Rendición de Cuentas del año 2022 se acordaron”, afirmó.

Asimismo, criticó que en el Ministerio del Interior hubo varios “actos de corrupción” y que eso provocó varios movimientos de autoridades en esa cartera. Señaló el caso del ex subsecretario Guillermo Maciel, quien a pesar de renunciar a la cartera, luego de que su par en la cancillería Carolina Ache divulgara los audios sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset, continuó en el gobierno como asesor en Ancap.

Criticó también que en este gobierno hay “un despilfarro” de los dineros públicos y que en noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una partida de 200 millones de pesos para la Comisión Técnica Mixta Salto Grande. En esa línea, también cuestionó que todavía haya ediles del PN trabajando en el organismo. Por otra parte, Lima señaló que “aumentó la pobreza” y recordó que el FA entregó el gobierno en 2020 con un nivel de pobreza del 8% mientras que ahora está en 11%.

Ante la prensa, el intendente de Salto manifestó que “el frenteamplista de toda la vida quiere que sus precandidatos tengan estas instancias donde se va a recorrer, no solo Montevideo, sino todo el interior del país, llevando el mensaje del Frente, sobre todo después del 10 de diciembre, cuando ya el partido tenga definido su programa único de gobierno”.

También destacó que hay que hablar con la población las cuestiones vinculadas al narcotráfico, y resaltó que hay gente que antes votó a la coalición pero que ”ahora no sabe qué hacer”. En ese sentido, planteó que el partido debe salir también para marcar diferencias con el gobierno actual y convencer a quienes se encuentran indecisos.

Lima auguró que el Congreso del FA, el próximo fin de semana, será una fiesta, porque “tendremos aquello que será la carta de presentación ante todo el país”.

Andrés Lima, en el comité de base García Lorca, en Jacinto Vera. Foto: Mara Quintero

Bergara: el gobierno “se sigue deshilachando”

En el inicio de su discurso, el senador y líder de la agrupación Convocatoria Seregnista, entre risas, coincidió con Orsi en que en el FA “no queman documentos y no le mienten al Parlamento”. Agregó que el actual gobierno “se sigue deshilachando” tras “los escándalos de Sebastián Marset, Alejandro Astesiano, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Turismo”. “Surge algo nuevo todos los días”, dijo.

Resaltó que de todos esos temas continúan conociéndose novedades, porque “no terminan nunca de explicar nada, ni de explicar por qué le regalaron un monopolio a una empresa en el puerto, ni por qué le entregaron un pasaporte a un narcotraficante que dijo en una entrevista que no pagó por el pasaporte -se lo mandaron regalado y exprés, esa es nueva-; pero sigue siendo un narco pesado y peligroso, y que está prófugo de la Justicia internacional”.

Sobre el caso Marset, también apuntó a las renuncias de los titulares del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Si será serio el asunto… Porque era muy grave lo que estaban haciendo, porque confabulaban para mentirle al Parlamento, y mentirle al Parlamento es mentirle al pueblo uruguayo. Querían destruir información para no enviarla a la Justicia, y después se llenan la boca con el tema de la Justicia, pero cuando les toca a ellos procuran esconder, ocultar y destruir información que seguramente los comprometía. Y siguen sin explicar y siguen sin saber. Y no sabemos hasta dónde está involucrado el presidente. Y eso se está sintiendo, porque los frenteamplistas estamos saliendo a hablar con la gente. Se vienen épocas de campaña”, adelantó.

El precandidato afirmó que “en el Frente Amplio hay identidades, ideologías y perspectivas diversas, y eso enriquece al Frente Amplio. Tenemos un accionar único. El Frente Amplio volverá a ser gobierno. Por la unidad, por el programa, por la acción política unitaria de todos nosotros, que pensamos cosas distintas -claro que sí- pero que queremos lo mejor para el pueblo uruguayo”.

En diálogo con la prensa, el senador aseguró que actividades como las de este sábado le “dan ímpetu y estímulo para seguir en la carrera con fuerza”. Destacó que el FA actual no es el mismo que el de las elecciones de 2019 porque pasó por un proceso de autocrítica tras la derrota, sumado al impulso que le dio a la fuerza política el plan “El FA te escucha”.

Para Bergara, el FA “ha recompuesto el vínculo con la ciudadanía, pero que hay que seguir haciéndolo. Aspiramos a tener una muy buena votación en junio, y que sea la antesala del triunfo electoral de octubre próximo”.

En cuanto a lo que se avizora en la campaña, expresó que está presente el legado que dejaron Liber Seregni, Tabaré Vázquez y Danilo Astori. “Los referentes importan y mucho, y nosotros tenemos la obligación como frenteamplistas de recomponer una estructura de liderazgos que se está haciendo. Estamos renovando al Frente Amplio en ese terreno, y ojalá que el resultado electoral en 2024 lo confirme”, manifestó.

Mario Bergara, en el comité de base García Lorca, en Jacinto Vera. Foto: Mara Quintero

Cosse: “Vamos a hacer lo que hay que hacer sin mirar para otro lado”

“Para enfrentar los problemas de todos los días necesitamos un proyecto embebido de esperanza, y ese proyecto sólo lo puede llevar adelante el Frente Amplio, porque nosotros no concebimos estar indiferentes a la realidad de las personas”, dijo a su turno la intendenta capitalina.

Como ejemplo, señaló las inundaciones que se registraron este viernes en Montevideo a raíz de las fuertes lluvias: “El cambio climático sucede en todo el mundo, y sucede siempre en Uruguay. Sucede parejo pero no afecta a todo el mundo igual. Lo que entra ahí es qué política hay que llevar adelante”, indicó. “Saber que la realidad no es la misma en cada esquina y desplegar políticas que atiendan la particularidad de cada lugar, eso es lo que vamos a tener que hacer en el próximo gobierno”, consideró.

“Nos unen grandes cosas donde otros ven diferencias y nos quieren dividir planteando falsas dicotomías Montevideo-interior, norte o sur, costa o interior y frontera o no frontera. No dejemos que nos dividan, porque todos tenemos los mismos problemas, y todos y todas tenemos las mismas esperanzas”, continuó. “Por eso, en el próximo gobierno, que va a ser del Frente Amplio, vamos a hacer lo que hay que hacer sin mirar para otro lado”, aseguró Cosse.

“El próximo gobierno del Frente Amplio deberá tener una fuerte presencia territorial”, afirmó, y agregó que “tiene que ser acompañada de una gran capacidad de escucha y de flexibilidad en la aplicación de las políticas en cada lugar”.

Ya en rueda de prensa, Cosse se refirió al mensaje que le dio a los militantes de que no respondan a las agresiones y a agravios durante la campaña. Dijo que “espera que no haya una campaña sucia”, y que ese mensaje lo transmite en todos los comités de base. “Cuando hay irritabilidad en la sociedad, pido que nosotros no formemos parte de esos estados de ánimo. A veces hay reacciones”, expresó. Comentó que no sería bueno para la democracia instalar un “clima de irritabilidad, que se instala cuando se condena el no estar de acuerdo con algo o con alguien. Si el que está en desacuerdo, es enemigo, eso también abona un clima de irritabilidad. Estar en desacuerdo en democracia es lo normal, el tema es cómo se resuelve”.

“Para mí, la campaña aún no empezó. Desde mi punto de vista, la campaña va a empezar después. El Frente Amplio tiene un Congreso para aprobar el programa, y cuando comience la campaña, para mí es tener la misma conducta”, sostuvo. También dijo que es importante mostrarse junto a los otros tres precandidatos: “Eso es el Frente Amplio”.

Cosse recordó que estará en su cargo como intendenta de Montevideo hasta marzo aproximadamente. Cuando comience la campaña como precandidata a las internas, se tomará licencia.