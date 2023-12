Este sábado en el Club Larre Borges, ante dirigentes, convencionales y adherentes de todo el país, el Partido Nacional (PN) realizó su Convención, en la que “rindió cuentas” de la gestión del año en curso.

Entre lo más trascendente y esperado por los presentes en la actividad estuvo la presentación de los informes sobre lo concretado a nivel nacional por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien anunció que, para dedicarse por completo a la campaña política de cara a las elecciones internas del PN, renunciará a su cargo el próximo jueves 21 de diciembre.

Delgado hizo uso de la palabra durante poco más de 20 minutos. Durante su discurso, el secretario de Presidencia recordó los días previos a asumir en marzo de 2020 y destacó que en el proceso de transición pudo ver que luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), “había muchas cosas que no se hicieron, no porque no pudieron, sino porque no quisieron”.

Mencionó que, desde 2020 hasta la fecha, el gobierno atravesó cinco “crisis”: la pandemia por covid-19, efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía en el pasado verano, el déficit hídrico en invierno y el atraso cambiario ante la situación de Argentina.

En ese sentido, resaltó que lo peor fue la pandemia, debido a todas las consecuencias que provocó en el transcurso del tiempo, fundamentalmente a nivel de la salud y la economía.

Sobre el país que el actual gobierno recibió, dijo que se heredó “un país inseguro”, con 218 mil personas viviendo en unos 650 asentamientos -lo que calificó como “inmoral”-, con un 10,5% de desempleo y una deuda externa en crecimiento.

Respecto a la época de la pandemia, cuestionó la actitud del Frente Amplio (FA). “Pensé que todos íbamos a estar del mismo lado, defendiendo a los uruguayos. Ahí me llevé la primera decepción”, manifestó. En cambio, dijo que el gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou “decidieron dar la cara, todos los días en la televisión y en la prensa para decirle a la gente la verdad, lo bueno y lo malo”.

“Pensé que la izquierda se pondría a la orden del gobierno para enfrentar el coronavirus”, sin embargo, “a los 15 días de comenzada la pandemia los vimos caceroleando, pidiendo cuarentena obligatoria porque nos íbamos a contagiar. Ahí vi la actitud constante y permanente del Frente Amplio, y que sería así durante cinco años”, lamentó.

Resaltó que, a pesar de la pandemia, con el tiempo, “lo primero que hizo el gobierno fue ordenar la casa en materia económica”. Mencionó también que se crearon 112 mil nuevos puestos de trabajo, y que se recuperó el empleo. “Se recuperó el salario real y se recuperó el grado inversor. Y no sólo lo recuperamos, sino que somos el único país de América Latina al cual las calificadoras de riesgo le mejoraron la nota”, expresó el precandidato.

En su oratoria también defendió las rendiciones de cuentas, en las cuales el gobierno destinó 50 millones de dólares para la infancia y, en la última, la suma de 20 millones de dólares para la atención de adicciones y salud mental. También abogó por la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. Al respecto, criticó al PIT-CNT por iniciar la campaña de recolección de firmas para buscar derogar la ley y cuestionó al FA por darle libertad a los sectores que lo integran para decidir la posición sobre el tema.

Convención del Partido Nacional en el Club Larre Borges, sábado 9 de diciembre de 2023 Foto: Martín Varela Umpiérrez

Argimón: “Somos el primer eslabón de la cadena que está militando”

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, presentó el informe sobre la gestión en el Poder Legislativo. Expresó: “Las bancadas de ambas cámaras del Partido Nacional hicieron todo el trabajo, a efectos de conformar una bancada de la coalición, porque quiero decirles que aquellos puntos que presentamos a la ciudadanía en el compromiso nacional se votaron por todos los partidos de la coalición de gobierno, y se limaron las diferencias dentro de nuestras bancadas. Es un orgullo formar parte de las bancadas del Partido Nacional”.

Posteriormente, resaltó que “este gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou ha hecho de la descentralización una acción permanente de gobierno, por eso quiero decir que al Parlamento Nacional asistieron por primera vez en la historia, el Congreso de alcaldes y el Congreso de ediles, porque, de alguna manera, sentíamos que todos los eslabones de la presentación ciudadana tenemos que estar coordinados. Eso sería una instancia de un gobierno de coalición de gobierno, y es importante trasladarlo”.

Dijo agradeció la militancia permanente en los departamentos. “Ustedes se encuentran con el presidente de la República, en primer lugar, con los legisladores, con los directores y servicios descentralizados, y con todo un esquema de gobierno en todo el territorio nacional permanentemente dando la cara, pero también mostrando el trabajo que se está haciendo [...] El Partido Nacional no es de su directorio, no es de la diligencia, el Partido Nacional es de los militantes, y somos el primer eslabón de la cadena que está militando y defendiendo en las trincheras al partido”, dijo en medio de los aplausos.

“Quiero decirles que no solo se trata de un gobierno que cumple con obras con acciones prometidas es un gobierno que no ha medido costos políticos cuando tuvo que enfrentarnos de una transformación educativa, hasta la reforma de la seguridad social, y eso hay que decirlo, y hay que recordarlo”, concluyó la vicepresidenta.

Beatriz Argimón Convención del Partido Nacional en el Club Larre Borges, sábado 9 de diciembre de 2023 Foto: Martín Varela Umpiérrez

La Convención

La jornada, que comenzó poco después de las 10.00, tuvo al inicio la designación de la Comisión de Poderes y de la de Contralor de Poderes (cinco y tres miembros respectivamente, designados por el presidente provisorio). Luego se compartió el informe de la Comisión de Poderes e Integración del cuerpo, y la presentación de la denominada Revista Blanca. Seguidamente, se puso a consideración y aprobación el informe de la Comisión Nacional de Jóvenes sobre lo actuado en 2023.

Se presentó, además, el informe de los presidentes de las comisiones departamentales, el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso Laboral y Sexual, el informe de la creación del lema para las elecciones departamentales de 2025 y el informe y consideración del proyecto del Código de Ética.

También integran el programa el informe de la bancada de ediles, de la bancada del plenario de municipios, del Consejo de Intendentes del PN, y el informe de la actividad parlamentaria de las bancadas de diputados y senadores.

Además, se puso a consideración de los convencionales la opción de encomendar al Centro de Estudios las bases programáticas comunes del partido, y también la consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, lo cual fue expuesto por el presidente del Directorio.

Entre quienes asistieron a la actividad, estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Martin Lema, el de Cultura, Pablo da Silveira, el del Interior, Nicolás Martinelli, y el de Defensa Nacional, Javier García; los senadores Luis Alberto Heber, Juan Sartori, Gloria Rodríguez y Graciela Bianchi; y el diputado Juan Martín Rodríguez -presidente de la Convención- como así también ediles, concejales y alcaldes. Entre los presentes, que aproximadamente eran unas 1.000 personas, la exfiscal Gabriela Fossati y la exdirigente de Adeom Valeria Ripoll, que se sumaron a la fuerza política hace pocas semanas, recibieron los saludos de muchos.

Asistieron y dieron su discurso también los demás precandidatos del partido a las internas del 2024: Laura Raffo, Jorge Gandini y Nicolás Lafigliola. Cada uno de ellos destacó el trabajo de la militancia, la importancia de la unión dentro del partido, la trascendencia de los desafíos que vienen por delante y el valor que debe tener el respeto en la campaña política, principalmente cuando el PN se encamine a enfrentar las elecciones nacionales.

El cierre estuvo a cargo del presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien hizo uso de la palabra pasada las 15.30. Posterior a su oratoria, y ante una cantidad de público sensiblemente menor, la clausura de la Convención fue con los cuatro precandidatos a las internas del partido sobre el escenario, todos juntos y tomados de la mano, mientras sonaba en los parlantes la canción “En la huella de Wilson”.