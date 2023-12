El Espacio 40 y Mejor País, que se fusionaron en 2022 -lo que derivó en el nombre de Espacio País-, realizó una actividad este sábado que reunió a unas 2.000 personas, cuyo punto más importante fue la formalización del apoyo a la candidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en las internas del Partido Nacional (PN), con vistas a los comicios de 2024. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, líder de Espacio País.

Durante su oratoria, antes de anunciar la decisión, García dijo que este gobierno “es el mejor que ha tenido Uruguay en décadas”, y que el principal objetivo de aquí en adelante es que el PN y la coalición lideren y gobiernen el país en el periodo 2025-2030.

Lo importante es que “este gobierno siga haciendo” cosas por Uruguay, afirmó el ministro. Mencionó, a modo de ejemplo, que en los últimos dos meses se inauguraron algunas obras, tales como el Hospital del Cerro, el Puente de La Charqueada -sobre el río Cebollati-, que une a Treinta y Tres con Rocha, y el aeropuerto binacional entre Rivera y Brasil.

García resaltó que actualmente hay 100 mil personas más que tienen trabajo respecto al 1° de marzo del 2020, y que el desempleo ha descendido en todo el territorio. Sin dar nombres, cuestionó a algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) que le manifestaron que, cuando la izquierda estaba en el gobierno, se había pensado en hacer el Hospital del Cerro, el Puente de La Charqueada y el aeropuerto binacional. “Si tenían dinero en tiempos de bonanza, tiempo y los votos en el Parlamento, ¿por qué no lo hicieron?”, cuestionó.

El secretario de Estado defendió la reforma educativa y sus resultados, como así también el proyecto de ley de reforma de la seguridad social y su aplicación. Sobre eso, criticó al FA y a los precandidatos de esa fuerza política, por su posicionamiento sobre el tema.

Álvaro Delgado, durante un acto de Espacio País, el sábado 16 de diciembre en el Club Atenas. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sobre el final, proyectó “en junio, unidad, y para octubre y noviembre, continuidad” para Espacio País y para el PN. Para darle continuidad al proyecto, la persona más adecuada es Delgado, consideró, anunciando de esa forma que el sector decidió apoyarlo.

Posteriormente, hizo uso de la palabra Delgado, quien dijo que no voy a ser candidato de un sector, sino que “quiero ser el candidato de un proyecto”. “Quiero ser el candidato del Partido Nacional, quiero ser el candidato de la coalición de gobierno y quiero ser el presidente de todos los uruguayos”, manifestó el secretario de Presidencia, mientras debía forzar su voz debido a una afonía. “A partir de hoy, Espacio País también es mi casa”, afirmó.

En el medio de gritos, bombos y platillos de los militantes blancos presentes, Delgado resaltó la figura y trabajo de distintos integrantes de la agrupación, especialmente destacó a García, no solamente como persona, sino como dirigente político. “Sos un gran ministro. Jerarquizaste las Fuerzas Armadas. Tu autoridad acercó las Fuerzas Armadas a la gente. Y has sido el ministro de Defensa más transparente con la información más delicada. Hay que decirlo”, le dijo a García.

En la mitad de su intervención, el secretario de Presidencia dijo que no iba a repasar todos los logros del gobierno porque ya son conocidos. Hizo énfasis en el concepto de continuidad y mencionó la importancia del “Plan Avanzar”, con el cual se otorgará unas 70 mil viviendas a ciudadanos.

Comentó que, a través de un proyecto, el gobierno proporcionará saneamiento a 61 localidades del interior del país, y que dicho servicio permitirá una cobertura del 54% al 72% de la población, abarcando así más de 160 mil personas.

“Tuvimos cinco crisis, y pusimos la casa en orden”, resaltó, forzando su voz, y agregó que todo fue “con la dirigencia del Frente Amplio del lado del frente, y siempre tirando piedras -no la gente del Frente Amplio, quiero separar-”.

“Este Frente Amplio, que lo condicionan los sectores radicales todo el tiempo, que no tiene a [Tabaré] Vázquez, a [Líber] Seregni ni a Danilo Astori, que no tiene cortafuegos, que no tiene quien mande. Sí, mejor dicho, mandan los radicales. Un Frente Amplio despechado, contestatario y radical. Son los reyes de las manijas de las crisis”, disparó Delgado, y acotó que el PIT-CNT también tiene poder y mando en las decisiones y acciones de la fuerza política. Criticó también que el Congreso del FA “duró tres días y no salió ni una idea”.

“Tenemos la tranquilidad de haber actuado como actuamos. Liderados por un presidente y con un partido que nos pone orgullosos, con un gobierno que nos pone orgullosos”, expresó sobre el final. Dirigiéndose a los presentes, expresó: “Quiero decirles, con mucha tranquilidad y firmeza, pero casi como una súplica, que el año que viene es clave, donde vamos a estar definiendo mucho más que los cinco años”.

“Estamos definiendo el país que queremos para adelante. O seguimos apostando por la continuidad de este gobierno, con innovación, inclusión, desafíos y desarrollo, avanzando y evolucionando, o retrocedemos con el Frente Amplio, y volvemos a un Estado de Asamblea, que divide entre buenos y malos, que empareja para abajo y además nos llena de incertidumbres. El 2024 nos estará esperando para militar en la calle, poniendo las ganas, el corazón, el entusiasmo, la fuerza, el orgullo, y toda la sangre que tenemos que poner. Y, sobre todo, de seguir en un país gobernado por el Partido Nacional. Cuenten conmigo, no los voy a defraudar”, concluyó.

Pablo Iturralde: “Estamos bien parados”

Antes de comenzar la actividad en el Club Atenas, el presidente del PN, Pablo Iturralde, planteó: “Observo al Partido Nacional en un momento de gran unidad. Veo que hay muy buenos candidatos. Pienso que la unión de la lista 40 con el Espacio País ha sido importante. Me parece que estamos bien parados”. Agregó que el 2024 será “un año electoral largo y difícil, y que parte del periodo de gobierno se fue con la pandemia por covid-19”.

Al acto, que se celebró en la calle Cebollatí 1434, asistieron también dirigentes de otros sectores del PN, así como también alcaldes, concejales y ediles de la fuerza política, principalmente de Montevideo. Entre los legisladores, asistieron Rodrigo Goñi, Sebastián Da Silva, Sergio Botana, Carmen Tort, Gabriel Gianolli, Álvaro Dastugue, Diego Echeverría y María de Lima. Estaban presentes también los intendentes Enrique Antia -presidente electo del Congreso de Intendentes- y José Yurramendi Pérez.

Los primeros oradores fueron los diputados Rodrigo Goñi, Carmen Tort, Diego Echeverría y Gabriel Gianoli. Todos coincidieron con su mensaje en que la unión es muy importante para el PN de cara al año 2024, y que es fundamental ganar las elecciones nacionales bajo el formato de la coalición, a los efectos de “poder continuar con el avance y progreso que ha tenido el país” durante este periodo desde el 2020.

También mencionaron que las opciones son dos: decidir continuar con la coalición por un Uruguay mejor o “votar al peor Frente Amplio de la historia”. Los cuatro legisladores resaltaron la gestión que ha llevado adelante el presidente Luis Lacalle Pou, y mencionaron los logros que se alcanzó la actual administración. De los oradores, quien fue más contundente y directo con algunas expresiones fue Gianoli, quien dijo a los presentes: “Debemos trabajar por un país unido y sin grietas. Pero debemos trabajar para que no vuelva nunca más el Frente Amplio”.

En tanto, cuando llegó el turno de Sebastián Da Silva, dijo que “con frío o con calor, con el acto de Espacio País se terminó el relato mentiroso Frenteamplista”. “Avísenle al Frente Amplio que en todo el país habrá gente combatiendo el relato mentiroso, terminando con el terrorismo verbal y malintencionado que tuvieron contra el gobierno desde el primer día”.