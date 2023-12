En la coalición siguen afinando detalles para las elecciones departamentales. Ya hay consenso para ir bajo un lema común, “Coalición republicana”, y es casi seguro que los partidos que la conforman comparecerán juntos a las elecciones de al menos seis departamentos: Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha. Pero al momento de poner los nombres de los posibles candidatos sobre la mesa, más afloran las pujas internas dentro de la coalición. El nudo más enredado está en Canelones, particularmente dentro del Partido Nacional (PN), en el que hay una lucha interna entre los sectores con más peso en ese departamento, según supo la diaria por varios dirigentes blancos.

La idea de la coalición en Canelones es presentarse con tres candidatos –el máximo permitido por lema–, dos del PN y uno de otro partido, que podría ser Cabildo Abierto (CA) o el Partido Colorado (PC). Esto último depende, según coinciden dentro de la coalición, de la “foto” de las elecciones de octubre de 2024, porque es la que revela el peso de los partidos dentro de cada departamento. Si en Canelones el PC vota mejor que CA, el tercer candidato sería colorado, y por ahora las fichas están puestas en el senador Adrián Peña, según fuentes de la coalición; pero en caso de que CA supere al PC, los cabildantes propondrán al diputado Álvaro Perrone (que fue candidato en la elección departamental pasada).

Pero dentro del PN hay un muy colorido caleidoscopio de incertidumbres y variables, dado que, según señalaron varios dirigentes blancos a la diaria, por ahora manejan al menos cinco posibles candidatos para esos dos lugares: los diputados Sebastián Andújar (herrerismo), Alfonso Lereté (Aire Fresco), Álvaro Dastugue (Espacio País), el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani (Aire Fresco), y el senador Amin Niffouri (de Aire Fresco, que compitió en la elección pasada en Canelones y salió segundo).

Un dirigente herrerista sostuvo que lo mejor sería que los candidatos fueran Andújar y Cipriani, dado que son de corrientes distintas, así tanto el herrerismo como Aire Fresco (el sector del presidente Luis Lacalle Pou) se ven representados. Sin embargo, dentro de Aire Fresco no tienen la misma visión. Un dirigente de ese sector subrayó que, así como la elección de octubre de 2024 es la “foto” que marca los pesos dentro de la coalición, la elección interna es “un termómetro ineludible” que servirá para elegir los candidatos departamentales del PN.

Herrerismo y Aire Fresco: “El agua y el aceite”

El dirigente de Aire Fresco puso como ejemplo el posible escenario en el que la precandidata Laura Raffo (impulsada por el herrerismo, entre otros sectores blancos) tenga una mala votación y Álvaro Delgado (Aire Fresco) la duplique en votos, ya que eso significaría que Andújar estaría “casi afuera” de una eventual candidatura en Canelones, porque ese sector “no tendría fuerza”. Por lo tanto, le parece “apresurado” ya estar diciendo que “va fulano o va mengano, cuando ni siquiera se jugó la interna”.

Además, la fuente de Aire Fresco destacó las chances de Dastugue, dado que, de todos los nombres en danza, ya hubo varios que fueron candidatos a intendente de Canelones (Niffouri en la elección pasada y Andújar en la de 2015), por lo que algunos dirigentes piensan que merece una oportunidad, y el propio Dastugue ya ha dicho públicamente que le gustaría ser candidato. Pero, además, desde el sector de Lacalle Pou también ponen como variable importante para las departamentales el resultado de la elección nacional. Porque, por ejemplo, en el caso de que el oficialismo vuelva a ganar el gobierno nacional, Cipriani podría ser el titular del Ministerio de Salud Pública y se bajaría de su postulación en Canelones. A todo esto, una fuente blanca subrayó que en Canelones hay un fuerte enfrentamiento entre el herrerismo y Aire Fresco, al punto de que los cataloga como “el agua y el aceite”, y es lo que se refleja en la puja por los candidatos.

Por su parte, el diputado cabildante Perrone dijo a la diaria que la coalición tiene chances de ganar la intendencia y que “la lógica” de los dos candidatos blancos debería ser que uno sea de la lista 400 (Aire Fresco) y otro de la lista 33 (herrerismo), entonces, para él, serían Cipriani y Andújar, aunque aclaró que es un tema que deben definir exclusivamente los blancos. A su vez, sobre la posibilidad de que, en los departamentos en los que el PN no quiere presentarse con los demás partidos, el PC y CA formen coalición (algo que se viene manejando en los últimos días), Perrone sostuvo que eso lo definirá “cada realidad departamental, y nadie va a poder frenar los acuerdos”. Por lo tanto, subrayó que en “los departamentos en que los blancos no quieren ir juntos, no tienen forma de impedir que los colorados y CA se junten”.