La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de que águila de bronce con una esvástica, encontrada en la embarcación Graf Spee, en 2006, sea transformada en una escultura con forma de paloma por parte del artista uruguayo Pablo Atchugarry desató críticas por parte de la población y en las últimas horas crearon la petición en la plataforma change.org titulada “Conservar el águila del Graf Spee en un museo”, que hasta la tarde del sábado sumaba 3.000 firmas.

“Consideramos inapropiado la transformación del águila del Graf Spee. Esta debe ser conservada en un museo. La historia debe recordarse para no cometer los mismos errores. Las nuevas generaciones quedan propensas al olvido y a la reincidencia. Recordar lo malo, tener presente los símbolos que lo representan es una responsabilidad enorme para con la sociedad, tanto local como extranjera”, se lee en la petición.

El viernes, en una conferencia de prensa junto al artista y fundador del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, el presidente fundamentó que “hace más de tres años, antes del proceso electoral, se nos ocurrió que ese símbolo de violencia o guerra podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz o unión, como una paloma”.

“Esta idea es transformar un símbolo del odio, de la guerra, de la atrocidad, en un símbolo de paz. Me siento muy honrado y con mucha responsabilidad para llevar a cabo esta tarea”, expresó, por su parte, Atchugarry.

La resolución del Ejecutivo tuvo objeciones dentro de la coalición de gobierno. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, respondió a un comentario del comediante Diego Delgrossi, quien calificó la medida como un “desatino antihistórico, por no decir un disparate”. “Coincido”, dijo el senador en Twitter. Contó que en 2017 le propuso al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez que la pieza fuera agregada al museo del Graf Spee, en Sarandí del Yi. Manini Ríos entiende que el águila “para nada promueve al nazismo” y que “constituiría un atractivo turístico que beneficiaría a esa localidad”.

Desde el Partido Colorado también hay discrepancias con la resolución. “No estoy de acuerdo con la idea de fundir el águila del Graf Spee y convertirla en paloma. Uruguay es dueño del águila, pero no de la terrible historia que ella simboliza. Habría que donársela a Alemania, para que sean los alemanes quienes ajusten cuentas con su pasado”, planteó, por su parte, el senador de Batllistas Ope Pasquet.

En el Partido Nacional, en tanto, el diputado Aldo Lamorte, quien además es artista plástico, también cuestionó la decisión, pero sin referirse a Lacalle Pou. Lamorte apuntó contra Atchugarry: “No comprendo al artista que acepta destruir una pieza como esta para realizar otra cosa, suena muy banal y de cierta frivolidad. No se destruye el coliseo romano porque ahí mataban a los cristianos”. Además, manifestó que no entiende cómo un artista “prestigioso como Atchugarry” pretende “destruir una pieza histórica para realizar una suya”. “No entiendo el silencio de artistas y la academia con respecto a esto, disculpen si no entiendo cómo jurídicamente desechamos una pieza valiosa y no utilizamos esos recursos para rendir homenaje a la paz”, continuó.

