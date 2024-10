A dos domingos de que se lleve a cabo el plebiscito de la seguridad social, la comisión nacional “Afirmá tus derechos” ya definió cómo cerrará su campaña a favor del Sí en la consulta popular para bajar la edad jubilatoria, subir las jubilaciones mínimas y eliminar las AFAP. Este sábado hubo un evento en La Teja, el miércoles 16 el tema estará presente en la movilización convocada por el PIT-CNT y el jueves 24 será el acto de cierre, en principio, en avenida Libertador, en Montevideo.

Asimismo, este lunes a las 18.00 el PIT-CNT y las organizaciones sociales que promueven la reforma constitucional transmitirán un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, la cual fue otorgada días atrás por el presidente, Luis Lacalle Pou. Según supo la diaria, el mensaje tendrá un contenido “informativo” y “propositivo” e incluirá testimonios y experiencias de trabajadores y jubilados. El video tendrá una duración de ocho minutos; en el comando de campaña no conformó el horario que les fue asignado, una hora antes del inicio de las ediciones centrales de los informativos.

Este domingo, a su vez, se realizó una intervención con un “Sí gigante” en la plaza Primero de Mayo. Dos letras del tamaño de una persona, pintadas de blanco al igual que la papeleta, sirvieron para mover el tema en la calle y también para la toma de fotos por parte de los militantes que participaron en la iniciativa. Karina Sosa, integrante del comando de campaña y presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, dijo a la diaria que el plebiscito “se convirtió en el centro de la campaña” y “ocupó en los medios mucho más tiempo que el que esperábamos”. Lo cual, sostuvo, “es una buena noticia”, porque, al margen de que la consulta popular “salga triunfante o no, por supuesto nosotros aspiramos a que sí, vamos a lograr una conciencia social mucho mayor en torno a la seguridad social como derecho humano”.

La última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana marca un apoyo a la reforma de 31%, un rechazo de 39% y un porcentaje de indecisión de 30%. Consultada al respecto, Sosa consideró que, como “es demasiada la campaña del miedo”, todavía “la gente no ha podido formar un pensamiento crítico sobre la situación”. “El tema es visualizarlo, no desde la individualidad, porque si no, estaríamos abonando la idea de que sigan existiendo las AFAP, pero sí desde la vivencia personal, porque todos vamos a ser jubilados algún día, votemos al político que votemos en las elecciones”, expresó.

Sosa dijo que las reformas jubilatorias, como la que se aprobó en este período de gobierno, “tienen un impacto mucho más profundo pasados 20 años”, cuando “la gente recién toma conciencia de que se está por jubilar” y entonces “se encuentra con todos los problemas que no avizoró en su etapa activa”. Sostuvo que la ley aprobada por el actual gobierno “es mucho más drástica de lo que se imaginan” y cuestionó que se haya planteado “una sola opción” para atender el déficit del sistema previsional, “que la gente trabaje más años y cobre menos”.

Consultada sobre el comunicado interno de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), en el que se advierte que, en caso de aprobarse el plebiscito, la Caja Bancaria requerirá una nueva reforma “no más allá del segundo año del próximo gobierno”, Sosa dijo que “cada sindicato tiene su autonomía” y afirmó que “no hay nada que no pueda solucionar el diálogo social”.

AEBU no acompañó en su momento el plebiscito de la seguridad social a la interna del PIT-CNT. En agosto del año pasado, el sindicato bancario aprobó en una asamblea general una reforma de la Caja Bancaria, que dispuso un adelanto del aumento de la edad jubilatoria para los activos, un impuesto para los pasivos y mayores aportes de los bancos privados, entre otras cosas. El economista Gabriel Oddone, designado como ministro de Economía en un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio (FA), participó en el diseño de esta reforma, que, según sostiene AEBU en el comunicado interno, “implicó aportes equivalentes de todas las partes”.

Para Rafael Fernández, candidato a diputado por Unidad Popular-Frente de Trabajadores y exdirigente de AEBU, “lo más notable de ese comunicado es que no está firmado”. Al lado del “Sí gigante”, Fernández aseguró a la diaria que el texto “no pasó por ningún organismo del sindicato” y “lo lanzaron a escondidas”. A su entender, el comunicado interno pretende “generar temor en el universo de los jubilados bancarios”, en lugar de plantear “una discusión sobre cómo sostener la Caja Bancaria”.

En cuanto al plebiscito y los indecisos, Fernández dijo que “mucha gente simpatiza con el planteamiento pero no conoce los alcances”, y además, como “se dicen muchas cosas que son falsas”, “la gente que está más alejada de la política vive estas cosas con cierto temor en cuanto a las consecuencias”; no obstante, sostuvo que en estos últimos días “va a haber más definición de mucha gente”. Asimismo, Fernández cuestionó la postura contraria de algunos dirigentes del FA. Si bien señaló que las encuestas muestran que “más de dos tercios de los votantes del FA votaría el Sí”, sostuvo que “si se hubieran puesto la campaña al hombro no tengo dudas de que arrasaba el Sí”.