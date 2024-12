Luego del período electoral, los legisladores electos en las elecciones nacionales comienzan a negociar internamente para definir temas primordiales de cara a la próxima legislatura, el armado de las comisiones parlamentarias y cómo se coordinarán entre ellos. En ese escenario se encuentran los diputados electos por los partidos de la Coalición Republicana, acomodándose luego de la derrota en el balotaje y delineando estrategias de cara a los próximos cinco años, en los que ningún partido tendrá mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados.

Entre los diputados de la futura oposición comienza a trabajarse la idea de generar una bancada “orgánica” de la Coalición Republicana que coordine y lleve adelante propuestas en bloque. Según declaró a la diaria el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional (PN), ya se han generado conversaciones con los diputados electos para “comenzar a coordinar” entre los legisladores de la “CORE”, o Coalición Republicana.

“Es un hecho objetivo que predomina la idea de que la coalición pueda trabajar de forma orgánica”, señaló Goñi, y remarcó que no sólo se buscará “coordinar” sino que ese grupo de parlamentarios funcione como “una bancada como tal de la coalición”.

Esta iniciativa fue ratificada por el único diputado electo por el Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, quien en diálogo con este medio aseguró que, si bien está “pendiente” comenzar a trabajar en ese sentido, es “probable” que se vaya a “concretar” un espacio en esa dirección. Eso, dijo, no los “inhibe” de que “en algunas cosas” el PI pueda tener “alguna posición independiente”. “Todo es incipiente, lo que está planteado es alguna forma de coordinación. Ahí llegarán los proyectos. No lo vemos como algo imposible”, aseguró.

Consultado por el tono que tendrá el trabajo parlamentario, Goñi trajo algunas posturas del presidente saliente Luis Lacalle Pou, como la última de invitar al mandatario entrante, Yamandú Orsi, a la cumbre del Mercosur, que se desarrolló este jueves y viernes en Montevideo. “Por ahora predomina lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou, de que acá hay que ser una oposición firme pero a la vez constructiva”, apuntó el legislador.

En esa dirección aseguró que hay una serie de temas que son “primordiales” y que en esos asuntos se deberán buscar “grandes acuerdos”, como la “transición digital y energética”. Dentro del Partido Colorado (PC), que este sábado define cuándo renovará sus autoridades partidarias, las fuentes consultadas señalaron que aún no han discutido esa iniciativa, aunque señalaron que hay que “estudiar” esa posibilidad. Los legisladores consultados para esta nota coincidieron en señalar que esa “instancia de la coalición” de cara al próximo período “no se ha realizado”, pero se “calcula que se va a hacer”. “Tenemos que conversar, pero creo que sí” se dará, dijo a la diaria el diputado Felipe Schipani, quien no coincidió en la búsqueda de una “bancada orgánica” sino que apuntó solamente a continuar con un espacio de “coordinación”. “Deberíamos seguir funcionando del mismo modo que venimos funcionando en estos años”, aseguró el legislador, en que “cada partido tenía su bancada” y luego existía un “ámbito de coordinación”. “Ese ámbito debería seguir”, aseguró.

Por su parte, Cabildo Abierto tendrá dos diputados en la próxima legislatura. El legislador Álvaro Perrone, que repite banca, dijo a la diaria que al momento no se generó ninguna discusión en esa dirección y que su partido tampoco ha iniciado el trabajo de organización de los próximos cinco años.

Cuáles son las iniciativas de los partidos de la coalición y en qué pueden acordar con el FA

Los legisladores consultados coincidieron en señalar que, en la búsqueda de temas que puedan ser acordados por todo el sistema político, el gobierno entrante es “mano” y debe ser el que proponga los temas y busque los acuerdos. “No podemos hablar sin saber lo que van a proponer”, dijo Perrone, y señaló que la Ley de Presupuesto, que el gobierno de Orsi deberá presentar a los seis meses de asumir, será el “epicentro” de los acuerdos. Debido a que el partido aún no comenzó a planificar los próximos años legislativos, Perrone señaló que los cabildantes tienen las “prioridades” que marcaba su programa de gobierno.

El legislador nacionalista Goñi aseguró que una de las tareas principales de los legisladores en los próximos años será “defender los logros de la ley de urgente consideración [LUC]”. “Vamos a tratar de que lo que se aprobó con la LUC no sea modificado”, dijo, y enumeró los temas vinculados a la gobernanza de la educación, los temas de alquiler, seguridad y trabajo, específicamente, lo vinculado al derecho de huelga. En cuanto a iniciativas propias, Goñi señaló que aún están trabajando internamente para definir los temas prioritarios.

En el PC volverán a insistir con temas que quedaron por el camino en la pasada legislatura. Schipani dijo que la bancada colorada intentará llevar adelante iniciativas en consonancia con su programa de gobierno, pero hay temas que serán presentados apenas sea constituido el próximo Parlamento, el 15 de febrero de 2025.

“Hay muchas iniciativas que presentamos en esta legislación con las que vamos a insistir”, dijo, y señaló que impulsará nuevamente la creación de la Universidad Virtual. Ese proyecto fue presentado por el propio Schipani a inicios de 2023; el texto fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura, pero la iniciativa no tuvo las mayorías especiales para ser aprobada en uno de los últimos plenarios de la legislatura, en setiembre. La oposición en ese entonces consideró que tratar ese asunto sobre el final del año y del período era un “gesto demagógico” y no aportó los votos.

Otro de los temas que impulsarán los colorados será la ley de eutanasia, que no alcanzó a ser tratada por la Cámara de Senadores. “El 15 de febrero estamos presentando el proyecto nuevamente”, aseguró Schipani, que se mostró confiado en que se pueda aprobar en los próximos años, debido a la nueva correlación de fuerzas dentro del Parlamento. El proyecto no fue tratado por la postura en rechazo de los legisladores del PN. Otro texto que los colorados intentarán que se vuelva a discutir es el proyecto que había sido presentado por el fallecido senador y exministro de Ambiente Adrián Peña, que buscaba que los ingresos en las intendencias se hicieran por concurso.

Sobre los temas a acordar con el Frente Amplio (FA), Schipani dijo que “hay que ver” cuál va a ser la agenda del gobierno. “El próximo gobierno ha anunciado que va a dialogar con la oposición en determinados temas, hay que ver cómo se generan esos ámbitos”, dijo el colorado, y aseguró que la oposición que llevarán adelante será “constructiva”. “Todas aquellas medidas que sean buenas para el país las vamos a acompañar. No vamos a hacer oposición como el FA, que a los 15 días del gobierno de la coalición estaba caceroleando”, lamentó.

El novel diputado Carlos Rydstrom fue por una línea similar a la de su compañero de partido y señaló que el acuerdo con el FA no será de “este tema o otro”, sino que se acompañarán “todos” los temas que el “país precise”. “El sistema político tiene que dar respuesta. Sabemos que no somos mano y creemos que las propuestas que vengan del Poder Ejecutivo en las que estemos de acuerdo [las] vamos a apoyar”, dijo, y comentó: “Espero que tanto la propuesta del gobierno como la voluntad que tengan de acordar nos hagan acompañar gran parte de lo que se defina”.

“Pedro [Bordaberry] dijo que a la política volvía a buscar acuerdos”, parafraseó, y dijo que hay temas en los que a priori está de acuerdo, como la ley de riego, la mejora de los mecanismos de financiamiento para productores endeudados y el apoyo al sector granjero. “Estamos para tener una lógica de aporte. El FA no tiene mayoría, no podemos simplemente tomar la postura de sentarnos en la grada de enfrente”, sentenció.

En el PI la postura es, también, de llevar en propuestas legislativas las iniciativas que impulsaron en su programa de gobierno. En esa dirección, señaló Sotelo, habrá un énfasis en los temas vinculados a la pobreza infantil y la seguridad. Sobre lo primero, dijo, hay un “amplio consenso” y “no tendría sentido” que no se avanzara “inmediatamente”.

También comentó que tiene “esperanza” en que haya acuerdos en los temas de seguridad, porque es desde allí “que emergen todos los problemas sociales que más impactan en la vida de la gente”. Hay otros asuntos en los que no hay “tanto consenso”, advirtió, como los de “educación”.