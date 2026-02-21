La Dirección Nacional de Migración, división que depende del Ministerio del Interior, informó que durante la Semana de Carnaval, entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero, ingresaron al país un total de 155.169 personas.

La mayoría de los visitantes fueron argentinos (76.803), seguidos de uruguayos (49.094), brasileños (14.734), estadounidenses (2.238) y chilenos (1.939).

El punto de control fronterizo en el que se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, donde hubo 28.285 movimientos migratorios; en segundo lugar se ubicó Paysandú con 26.399, y en el tercer puesto, Fray Bentos, con 26.267.

También ingresaron a Uruguay 18.847 personas a través del aeropuerto internacional de Carrasco y 13.115 desde Rivera. Asimismo, la Dirección Nacional de Migración registró 11.796 ingresos por Salto, 10.323 por el puerto de Montevideo, 7.215 por Chuy, 5.951 por Río Branco y 2.755 por Maldonado.

Por otra parte, en el mismo período se registraron 163.376 salidas en total. En ese sentido, los principales puntos de egresos fueron Colonia, con 32.889 salidas; Paysandú, con 32.032; y Fray Bentos, con 29.471. Otras 18.058 personas viajaron al exterior desde el aeropuerto internacional de Carrasco. En Salto se constataron 12.354 egresos.

También se registraron 10.593 salidas por el puerto de Montevideo, 9.622 por Rivera, 6.561 por Chuy, 5.805 por Río Branco y 2.462 por Maldonado.