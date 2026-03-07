Días después de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hablase por segunda vez ante la Asamblea General, la dirección nacional del Movimiento Participación Popular (MPP), el sector mayoritario dentro del Frente Amplio, emitió este sábado una declaración sobre el primer año de la actual administración.

“Sin mayoría parlamentaria propia, logramos aprobar el presupuesto nacional, revertimos el proyecto Neptuno y avanzamos en la construcción de la represa de Casupá”, señaló el MPP, en referencia a la iniciativa del gobierno anterior que pretendía construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José.

Asimismo, a través del proyecto presupuestal, “gravamos el capital transnacional, implementando el impuesto mínimo global a las grandes multinacionales, lo que implicará 360 millones de dólares anuales”, apuntó el sector.

Al igual que Orsi el lunes en el Parlamento, el MPP destacó este sábado algunas de las acciones que implementó la actual gestión en el primer año, como “el bono de vuelta a clases” y el incremento de las becas estudiantiles.

También se señala que “el salario real creció tanto como en los cinco años de gobierno de Lacalle Pou”, al mismo tiempo que “se crearon 26.000 nuevos empleos, de los cuales 19.000 fueron para mujeres, alcanzando el récord histórico de personas trabajando en Uruguay”.

En la declaración, el MPP afirmó que en este período se duplicará el presupuesto para vivienda, lo que “permitirá llegar a más de 69.000 soluciones habitacionales”. Asimismo, “regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta, apostamos a optimizar los tiempos de espera y reforzamos la infraestructura de salud”, se señala.

En materia de seguridad pública, el sector advierte que Uruguay “tiene una situación urgente en materia de seguridad”. “Ante esto, incorporamos 1.700 funcionarios policiales, 600 vehículos y hoy tenemos 20 mil cámaras operativas”, destacó el MPP.

Con relación a la situación internacional, el sector señala que se trata de un “contexto incierto”, marcado por tensiones y disputas por “recursos estratégicos”, que exige a nivel local una “dirección política clara”. “Hoy el desarrollo nacional es la única vía para garantizar la pública felicidad, y por ello en este primer año se lograron hitos políticos muy importantes que expresan esa orientación”, se sostiene.

Según el MPP, el gobierno de Orsi tiene “un rumbo claro en la construcción de una patria para todos y todas”. “El desafío hoy es continuar y profundizar las transformaciones, teniendo como eje principal las necesidades de la gente”, resaltó el sector.