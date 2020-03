Cocineros ayudan en vivo para comer mejor en tiempos de pandemia

» El chef italiano Massimo Bottura (@massimobottura), dueño de la reputada Osteria Francescana, transita su Kitchen Quartine (cuarentena en la cocina) con un verdadero cuestionario en directo: es el momento Q&A (preguntas y respuestas), ya que las transmisiones en IGTV (en Instagram) son en inglés y su audiencia es invitada a plantear sus dudas mientras un profesional con tres estrellas Michelin pica verduras, gesticula animadamente y desasna.

» “Dos millones de trabajadores gastronómicos nos quedamos en casa”. Con esa contundente cifra y el dibujo de un delantal con un corazón en el pecho, la Unión Gastronómica Argentina (UGA) se unió a la campaña #quedatencasa. “Esto lo está publicando un grupo de más de trescientos restaurantes, como un primer paso de visibilizar una situación dramática que afecta a muchísima gente en todo el país”, puso en su cuenta de Instagram el periodista de La Nación Rodolfo Reich. Esta situación llevó a que muchos cocineros que antes poblaban la pantalla de El Gourmet o señales televisivas del estilo, desde el sábado pasado y hasta que termine la cuarentena, estén ofreciendo sus saberes al que, como ellos, debe esperar entre cuatro paredes. La cita es diaria, de 17.00 a 19.00, en todas las redes. “Sumate si sabés cocinar y podés ayudar a otro. Ayudanos a contestar. Profesionales, amateurs, abuelas, todos. Cuantos más, mejor. Es para darte soluciones con lo que tenés en tu casa. No salgamos a hacer compras que quizás no necesitás ya”, dicen quienes usan los hashtags #teayudo #teayudamos.

De ese modo, durante la semana que pasó se pudo ver a Lele Cristóbal, de Café San Juan, preparando un arroz bomba desde su casa, con su perrita dando vueltas por la cocina y su pareja filmándolo mientras le reprocha que no ensucie tantos trastos. Para mayor confianza doméstica, el experto aprovecha el agua del mate para el sofrito, en lugar del caldo de cocción que le gustaría tener a mano. “Si me va a agarrar el virus, que me agarre bien comido”, manda cada tanto.

“Está bueno que haya olor a casa”, dice con su tono más calmo y medido Juliana López May mientras responde consultas, de cara lavada y acomodada en el living, donde su marido la abraza de repente y anuncia a la pantalla que esa noche él va a prender el fuego. Tomás Kalika, de Mishiguene, también hace equipo con su pareja para mostrar las diferentes posibilidades de la carne en una barbacoa Kamado. Narda Lepes, por su parte, con la velocidad de pensamiento que ha demostrado en una carrera televisiva en paralelo a su trayecto como cocinera, se planta frente al celular para pasar piques con lo que cada cual tenga en la despensa. Alguien habló de berenjenas y Narda detalla preparaciones caseras o exóticas con familiaridad, y la interrumpe su hija para señalar que ella las prefiere con mucha sal.

» Cada cual sabe qué forma de cocinar y de comunicar lo atrae más, así que basta con seguir al chef favorito para ver cómo encara estas consignas. A nivel local, Lucía Soria y el repostero Lucas Fuente son algunos de los que están ayudando a cocinar desde las redes para aprovechar el tiempo comiendo mejor.