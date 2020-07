La crisis interna en el Partido Socialista (PS) emergió nuevamente de cara a las elecciones departamentales. Los renovadores de la lista 90, que en la Departamental de Montevideo se agruparon en el marco de un acuerdo en la lista C, renunciaron este viernes a integrar la lista a ediles por la capital en las elecciones del 27 de setiembre.

En una misiva dirigida a la secretaria política de Montevideo, Cristina García, que circuló este viernes en grupos de Whatsapp socialistas y a la que accedió la diaria, los integrantes de la lista C explican que no se trata de una “decisión tomada de forma apresurada”, sino que responde a las “últimas acciones de atropello a las minorías partidarias y al desconocimiento por parte del oficialismo de la Departamental del PS de los resultados y la correlación interna emanada de la última convención”. Son un total de ocho candidatos los que finalmente no integrarán la lista.

A partir de los resultados de las elecciones internas departamentales, la segunda línea de la lista correspondería a la lista C, sostienen en la carta. Tras la renuncia del actual edil Sebastián Valdez, la lista C consideraba que lo “lógico” era que esa línea fuera ocupada por la siguiente suplente, Fabiana Suárez. Sin embargo, la dirección desoyó “la resolución del Ejecutivo Nacional que definió que los cambios que se hagan al orden surgido de la convención no impliquen mayores cambios a la correlación interna”. En efecto, según dijeron fuentes socialistas a la diaria, el orden de la lista quedaría de la siguiente manera: Nicolás Lasa en primer lugar, en segundo lugar Patricia Cayón (ambos representantes del ala ortodoxa) y en tercer lugar, Suárez.

“Este atropello violenta lo que creemos es una de las principales señas de identidad del PS: nuestra democracia. Hoy esa seña de identidad fue vulnerada por una mayoría circunstancial llevándonos a tomar esta difícil decisión”. Según la misiva, los integrantes de la lista intentaron “por varios medios” mantener los canales de diálogo abiertos, pero “la actual dirección partidaria, tanto nacional como departamental, se cerró de la peor forma posible”.

También afirman que, tras no contar con una respuesta del secretario general, Gonzalo Civila, y constatar en redes sociales “cómo se distribuían afiches con el orden impuesto por la mayoría”, exigen retirar sus nombres de la lista a la Junta Departamental de Montevideo, así como “toda propaganda partidaria que utilice la imagen de las compañeras y los compañeros involucrados”. Advierten que, en caso de que esto no se cumpla, se reservan el derecho “de impugnar la lista si algunos de los abajo firmantes figuran”.

El semanario Búsqueda había informado este jueves que en las últimas semanas varios candidatos a ediles del PS decidieron no integrar las listas de Montevideo, entre ellos, Valdez y Sofía Pastorino. Además, otros diez postulantes presentaron su renuncia a ser candidatos y otros abandonaron el sector, según este medio.