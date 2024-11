Cuesta creer que alguien se entere en este momento de que el frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado fueron los candidatos más votados en las elecciones del domingo pasado y habrá segunda vuelta, pero este es un boletín semanal y hay que consignarlo. Además, de los resultados de esa votación se desprenden varias situaciones que dominaron la agenda de la semana.

La más importante, a mi entender, es la conformación del Parlamento, que está muy relacionada (aunque no en forma proporcional) con la disputa por la presidencia. Aunque su candidato no usó el dato con entusiasmo en su discurso pos resultados, el Frente Amplio controlará el Senado: obtuvo 16 de 30 bancas. En la cámara de Diputados, nadie tiene la mayoría absoluta: los partidos hoy gobernantes contarán con 49 bancas, el Frente con 48 y habrá dos para el grupo de Gustavo Salle, que, a priori, no parece inclinado a darle su apoyo automático a ningún bloque.

No hay un parlamento así dividido desde 2005, pero fue común en los años previos. Daniel Chasquetti realizó un análisis histórico y político de los caminos para gobernar que se abren para los distintos candidatos en el Palacio Legislativo.

Nuestro editorial articula la relación entre la conformación del Parlamento y la campaña hacia el 24 de noviembre, que empezó el mismo 27 de octubre.

En esa carrera, la mirada de ambos comandos está puesta en lo que Fernando Esponda llama “la pecera”, compuesta principalmente por electores que votaron a candidatos que no pasaron a la segunda vuelta. La historia indica una cosa, pero el grado de solidez de un intangible (el “espíritu coalicionista”) puede ser disruptivo.

Otros resultados de las elecciones

Qué más pasó