El jueves la Usina de Percepción Ciudadana difundió un sondeo que indica que una mayoría abrumadora de la ciudadanía está a favor de democratizar el ingreso laboral a las intendencias departamentales.

Según la encuesta, 87% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo con establecer el concurso público o sorteo como vía de ingreso de personal en los gobiernos departamentales, y 71% está de acuerdo en votarlo en un plebiscito para establecerlo en la Constitución.

En el interior del país, esa predisposición es aún mayor que la del promedio: 72% respondió a favor, 16% que no lo tiene decidido y 10% votaría por no modificar. Este dato es de importancia porque muchos dirigentes dudaban en prestar su apoyo a la iniciativa debido a que no había estudios sobre la opinión de la ciudadanía fuera de la capital.

Como recordarán, la iniciativa de transparentar los ingresos a las intendencias partió del senador colorado Adrián Peña, y luego de su fallecimiento, ocurrido hace dos semanas, el sector Ciudadanos propuso llevarla a plebiscito junto a las elecciones nacionales de octubre mediante el mecanismo de recoger las firmas de dos quintos de los parlamentarios. Buena parte de los legisladores colorados ya adelantaron su predisposición a firmar, así como la totalidad de los cabildantes.

El Partido Nacional se opuso en bloque a la iniciativa, que socava su poder territorial, por lo que lo que decida el Frente Amplio será clave para la puesta en marcha de una iniciativa necesaria para avanzar en la democratización de las oportunidades laborales y la erradicación del clientelismo político.

Bergara con Orsi

Las noticias de la campaña tuvieron como centro la renuncia del senador Mario Bergara a postularse a la presidencia por el Frente Amplio. Aunque la posibilidad se venía anunciando, el casi inmediato comunicado de que los sectores que lidera el expresidente del Banco Central pasarían a trabajar para la candidatura de Yamandú Orsi genera varias repercusiones dentro y fuera de la fuerza política.

Desde otras tiendas, se ha señalado que el movimiento confirma el debilitamiento del ala moderada del Frente Amplio, buscando sacudir a los votantes afines a esa sensibilidad.

En la interna del Frente Amplio, por su parte, interesan no sólo los realineamientos ideológicos, sino también la incidencia electoral de la movida en una competencia que parecía cada vez más pareja entre Orsi y la ingeniera Carolina Cosse. De acuerdo a especialistas, todavía no está claro que todos los votos de Bergara pasen al exintendente canario.

Cabe recordar que no es la primera vez que el bergarismo y el MPP (principal apoyo de Orsi) concretan un acuerdo electoral: en 2020 se unieron tras la candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo. Esa vez, Cosse fue la ganadora.

