Las derivaciones judiciales y políticas por el caso de Conexión Ganadera son cada vez más significativas. La Fiscalía decidió sumar funcionarios para colaborar con la investigación del fiscal Enrique Rodríguez, mientras se acumulan denuncias de los más de 4.200 ahorristas estafados. Los principales responsables del fondo de inversión ganadera -Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral- deberán presentarse este lunes 17 ante un juzgado de Crimen Organizado.

Esta semana, además, se conocieron los nombres de algunos políticos damnificados por la maniobra, entre ellos Isaac Alfie y Daniel Martínez, un fiscal de Delitos Económicos se quejó por la falta de cooperación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la investigación sobre Grupo Larrarte y la Federación Rural advirtió que la diferencia entre las declaraciones juradas y las caravanas sería de 1,2 millones de animales (¡10% del stock ganadero!), un asunto que impactará sobre el prestigio del sistema de trazabilidad y en la confianza de los bancos que operan en el sector mediante créditos contra ganado.

No son los únicos problemas emergentes de esta crisis. En la etapa de verificación de créditos surgirá, seguramente, otro debate sobre la dimensión tributaria de estas herramientas -DGI, por ahora, no intervino en el tema- y aparecerán dudas, algunas ya instaladas en la órbita judicial, sobre cuál es el origen de los fondos, en particular en aquellos contratos que figuran más arriba en la lista de damnificados. A esa altura, ya no será solamente una cuestión de vacas. Será también una buena oportunidad para calibrar cuánto impactó la flexibilización de las políticas antilavado que impulsó el gobierno de Lacalle Pou y hasta una chance para obtener explicaciones más razonables sobre fenómenos que se han registrado en diferentes rubros de la economía (logística, construcción, transporte, comunicaciones). Esa parte de la historia, parece claro, apenas si se empezó a escribir.

También pasó en estos días

● Quedó instalada una nueva legislatura y los dos grandes bloques parlamentarios empezaron a mostrar sus cartas de cara al próximo quinquenio. Además, los actos protocolares de asunción siempre son una buena excusa para conocer mejor quiénes serán los representantes de la ciudadanía en la cámara alta y en Diputados.

● El Frente Amplio eligió a sus tres candidatos para competir por la Intendencia de Montevideo en las departamentales de mayo: serán Mario Bergara, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto

● Con la intención de “reordenar las prioridades”, el hombre del Partido Nacional para ganar las elecciones en la capital, Martín Lema, propuso cerrar TV Ciudad, pero la candidata colorada Virginia Cáceres tomó distancia de la iniciativa. A cuento de esta polémica, los compañeros de Verifica hicieron un informe sobre el financiamiento del canal departamental.

● El elenco del gobierno que asumirá el 1° de marzo sigue tomando forma: se confirmaron los nombres que faltaban para las empresas públicas y también hubo novedades en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y en el Ministerio de Salud Pública.

● La gestión de la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, estuvo marcada por las polémicas. La última de ellas fue que se autodesignó como inspectora de Literatura a partir de marzo, a pesar de que había sido cesada de su función docente en ANEP.

● El exsenador blanco Gustavo Penadés volvió a la cárcel luego de un fallo judicial que revocó la prisión domiciliaria y nuestro compañero Gianni Schiaffarino captó el momento con unas fotos muy buenas.

● Quedó por el camino, ahora sí de forma definitiva, la denuncia que presentó el gobierno de Lacalle Pou por las obras del Antel Arena; este jueves el fiscal Enrique Rodríguez archivó la causa y le pasó la pelota al sistema político.

● Miren este dato: ya pasaron cinco meses desde que la fiscal Silvia Porteiro pidió el desafuero del senador Charles Carrera, pero todavía no ha formalizado la investigación. El abogado del dirigente del Frente Amplio pide que la causa sea archivada y responsabiliza a la fiscal Porteiro por haber tratado de incidir en la última campaña electoral.

Para leer con tiempo

● En épocas de “desconcierto y confusión” por el avance global de la derecha, algunas preguntas desde (y hacia) el campo progresista que plantea José Natanson en la última edición de Le Monde.

● La historia de Blanquito, el chorlito de plumaje blanco que vuela todos los años desde el Ártico hasta los humedales del arroyo Maldonado (al menos hasta que Antía convierta esa zona en una pista para picadas).

● Mamíferos terrestres carroñaron restos de dinosaurios en Paysandú. De todas maneras, tranquilidad: nos enteramos ahora de la noticia pero sucedió hace entre 90 y 80 millones de años, según cuenta Leo Lagos en esta nota.

● Se cumplieron 25 años del disco 69 Love Songs de The Magnetic Fields, una banda sonora perfecta para casamientos, funerales y otras constelaciones familiares.