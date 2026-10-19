Volver a las bases

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El domingo finalizó el VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio (FA), denominado José Pepe Mujica, que había comenzado el viernes. Durante el funcionamiento de las cuatro comisiones correspondientes a cada uno de los capítulos del documento base, se presentaron cientos de mociones con modificaciones o agregados al documento, y muchas fueron aprobadas en el plenario final. Entre estas, algunas, consideradas como un triunfo de las bases, fueron autocríticas, como la que señala el incumplimiento de uno de los acuerdos generados en el Diálogo Social acerca de la creación de un organismo para gestionar las AFAP; la que valora la propuesta impulsada por el PIT-CNT de gravar al 1% más rico, o la que considera que las listas colectoras debilitan “la vida orgánica e introducen lógicas de competencia ajenas a la tradición frenteamplista” y propone crear una comisión que reduzca “la cantidad de hojas de votación, sintetizando las expresiones electorales de la fuerza política” (ver esta página y la siguiente). El congreso también aprobó la continuidad de Fernando Pereira como presidente del FA.

En materia ambiental, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos está elaborando un nuevo plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para 2026-2035, que incluirá nuevas zonas para proteger, como los ecosistemas asociados a las nacientes del río Santa Lucía, y actualizará la lista de “especies prioritarias”.

Este domingo también transcurrió el debate televisivo entre los candidatos presidenciales de Brasil, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). Los dos competirán en balotaje por la presidencia de Brasil el próximo domingo. El formato y los tiempos del debate permitieron que Lula y Bolsonaro estuvieran permanentemente en movimiento, y la tónica fue de agresiones recíprocas casi permanentes, a tal punto que, en un momento, Lula desafió a Flávio Bolsonaro a abrir el secreto de las cuentas bancarias y de los teléfonos de cada uno para ver “quién es corrupto, quién es ladrón”.

El jueves en Roma comenzará el juicio por la apelación del exoficial de la Armada uruguaya Jorge Tróccoli, condenado a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros y los ítalo-argentinos Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza.

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Hasta mañana.