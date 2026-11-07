Hasta en Texas

Robert Prevost, a quien desde hace un año y medio se conoce como León XIV, también dejó su voto –vía correo– en las elecciones de medio término de Estados Unidos. El gran perdedor de la jornada electoral del martes, el presidente Donald Trump, ha tenido sus cruces con el líder de la Iglesia católica. A propósito de la guerra con Irán y la intervención en Venezuela, el mandatario republicano le recomendó en abril de este año “dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político”. Y, en tercera persona, añadió que Prevost fue designado como sucesor de Francisco “únicamente por ser estadounidense”, bajo el supuesto de que esta “sería la mejor forma de lidiar con el presidente Donald J Trump”.

La guerra con Irán, que ha disparado el precio de los combustibles, fue identificada por el vicepresidente estadounidense, James David Vance, como la principal razón de la victoria del Partido Demócrata, que a partir de enero controlará las dos cámaras en el Congreso y podrá, entre otras cosas, bloquear leyes e iniciar investigaciones.

Los resultados de los comicios dejaron varios hechos históricos. En Texas, un pastor presbiteriano derrotó al fiscal general del estado y obtuvo la banca en el Senado para el Partido Demócrata, algo que no ocurría desde 1988. En el sureño estado de Georgia, Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra –y demócrata– en ejercer como gobernadora de un estado. En Michigan, el también demócrata Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán.

A Trump, que tras el adverso resultado se ha mostrado con un gorro con la palabra “veto”, le quedan todavía dos años de mandato. Aunque no fue precisamente autocrítico (“si hubiera estado en la papeleta, habríamos ganado por una victoria aplastante”), el mandatario reconoció el veredicto popular y dijo que los demócratas “hicieron un buen trabajo”.

Una visita histórica

Hace unos días, en conversación con la diaria, el historiador y politólogo Gerardo Caetano seleccionó la encíclica Magnifica humanitas –la primera que lleva la firma de León XIV– entre cuatro libros para reflexionar sobre la democracia, el capitalismo y la inteligencia artificial.

Allí, el exobispo de Chiclayo plantea “adoptar instrumentos normativos” que sean “capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico”, que hoy por hoy está en manos de “pequeños grupos muy influyentes” que “pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos”.

La llegada de León XIV a Uruguay acarreó durante la semana todo tipo de preparativos. Finalmente, el papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en la tarde del viernes y al rato dio un discurso en la plaza Independencia. Su mensaje, estructurado en torno al monumento a José Artigas, incluyó críticas a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. También elogios a la “vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región” de Uruguay. El sábado, el papa celebró una misa en Paysandú, recorrió Casavalle y, ya en la noche, habló ante 60.000 personas en el estadio Centenario; este domingo visitará Florida.

Crisis bancaria y política

En el transcurso de la semana, entre el triunfo demócrata y la gira de León XIV, la región perdió un presidente. La decisión del Banco Central de Paraguay de intervenir Ueno Bank provocó la salida intempestiva de Santiago Peña, quien el viernes fue detenido a raíz de sus vínculos con la entidad financiera; hasta marzo de 2025, Peña –economista de profesión– tuvo acciones en una sociedad vinculada al grupo propietario del banco. Su detención fue posible gracias al juicio político impulsado a nivel legislativo.

Durante el truncado gobierno de Peña, Ueno Bank obtuvo el manejo de millones de guaraníes correspondientes al Instituto de Previsión Social, entre otros acuerdos con organismos estatales. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, cuyos ahorros han sido congelados. Peña, que ha prometido colaborar para que “se esclarezca lo ocurrido”, fue imputado este sábado por “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

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