De Yalta a Shenzhen, 80 años después

La reunión del jueves en Shenzhen fue comparada una y otra vez durante la semana con aquella que protagonizaron Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos), Iósif Stalin (Unión Soviética) y Winston Churchill (Reino Unido) en Yalta en 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero con un notorio y evidente cambio: el lugar en la mesa que tenía Europa ahora lo ocupa China, y ni más ni menos que como anfitrión.

En una declaración conjunta, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping manifestaron su compromiso con llevar a cabo una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, “para que esta pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales”. También anunciaron, sin ninguna mención a la cuestión ambiental, su decisión de “aumentar la producción y el suministro de productos refinados del petróleo”; en particular, destacaron “la importancia de la circulación energética estable”.

Asimismo, los tres mandatarios coincidieron en que la Corte Penal Internacional –organismo que ha sido recurrentemente criticado por Trump y que, a su vez, ha emitido una orden de arresto contra Putin por la guerra en Ucrania– no debería “abusar de su jurisdicción”. Como cuarto y último punto, expresaron que “una guerra nuclear no se puede ganar”, por lo que “nunca debe librarse”. En ese sentido, informaron que los tres países “sostendrán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”.

Horas antes de la cumbre tripartita, Xi declaró a la prensa que la “interacción positiva” entre Washington, Moscú y Pekín “no es una opción, sino una obligación”. “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias viven en paz, el mundo es seguro”, mientras que, “cuando las grandes potencias entran en conflicto, el mundo se sume en el caos”, afirmó. A su regreso de Asia, Trump valoró el consenso en torno a “una declaración de paz trilateral sin precedentes”.

A todo esto, en la desplazada Europa, el canciller alemán, Friedrich Merz, opinó que “el encuentro en Shenzhen fue, evidentemente, ante todo una oportunidad para hacerse fotos”. En el marco de un encuentro de países que apoyan militar y financieramente a Ucrania, Merz vinculó la reunión de Yalta de 1945 con el Muro de Berlín, la opresión, la inseguridad y la discordia. “No queremos volver a vivir jamás en una Europa dividida; queremos vivir en libertad y queremos vivir en paz, junto con Ucrania”, manifestó.

Interacciones e intenciones

Montevideo, en tanto, albergó esta semana la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina. El evento, que tuvo más de 150 ponencias y contó con la participación de personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, coincidió con la muerte de un hombre de 83 años que vivía en la calle, en el barrio Buceo.

El hombre falleció en un hospital, a donde finalmente fue trasladado luego de haber tenido cuatro “interacciones” con los equipos técnicos de la cartera, entre el domingo y el lunes. El Ministerio de Desarrollo Social dispuso una investigación exhaustiva para determinar si en las intervenciones “hubo omisiones o incumplimientos”, que en caso de verificarse ameritarán “las medidas que correspondan”.

En la conferencia, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Graciela Villar, compartió un dato: solo permanecieron 220 de las 500 personas que ingresaron a trabajar en la comuna a través de Uruguay Impulsa (ex jornales solidarios). En su última edición, el programa de empleo y capacitación destinó el 10% de los cupos para las personas en situación de calle. Por otro lado, en la ley de empleo integral, cuya plataforma quedó habilitada el lunes, se prevé un subsidio del 80% del salario para las empresas que contraten a personas privadas de libertad o recientemente liberadas del sistema penitenciario.

“Que hay que invertir, hay que invertir”, afirmó Villar. La excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio también sostuvo que si en este período, en el cual el gobierno departamental y el Poder Ejecutivo son del “mismo signo”, no se demuestra que “es posible innovar en nuevas prácticas para la incorporación social de estas personas”, se habrá “fracasado con total éxito, a pesar de las buenas intenciones”.

También pasó esta semana

Para leer con tiempo