Orgullosamente blanca

La sorpresiva e histórica derrota del PIT-CNT en las elecciones del Banco de Previsión Social acaparó el inicio de la semana, pero solo el inicio. El miércoles, mientras desde la central sindical surgían las primeras reflexiones sobre por qué, después de 34 años, se perdió la representación de los trabajadores en el organismo previsional, se supo que la candidata ganadora, Lorena Roqueta, había sido condenada en 2014 por un delito continuado de transporte de estupefacientes. Ambos temas se solaparon y todo parece indicar que continuarán en los próximos días.

El escrutinio de la Corte Electoral marca que, de cada diez personas habilitadas en el orden de los activos, cuatro votaron por la abogada y funcionaria de la Intendencia de Colonia Roqueta, tres votaron por el mecánico y dirigente sindical Carlos Clavijo y tres no eligieron a nadie (votaron en blanco, anularon su voto o directamente no fueron a votar).

Fue la primera derrota del PIT-CNT en una elección de este tipo, y la tercera en los últimos años, luego de los resultados adversos en el referéndum de la LUC y el plebiscito de la seguridad social. En un primer comunicado, la central sindical denunció una “campaña de deslegitimación” en su contra, “promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”. En una segunda declaración, informó que abrirá “un proceso de autocrítica” para entender qué fue lo que pasó.

En diálogo con la diaria, Clavijo dijo que la elección “se transformó en otra cosa” debido a la interferencia directa de la política partidaria, pero también hizo una lectura a la interna: “Capaz que nos quedamos un poco en el tiempo”. El dirigente sindical Sergio Sommaruga, en tanto, opinó que el PIT-CNT “se comió por baranda un voto castigo al gobierno” e hizo énfasis en la necesidad de demostrar “no solo en los hechos, sino en las palabras y en las acciones”, la independencia de clase.

“Contesté totalmente sin pensar”

“Lo he dicho y lo digo con orgullo: soy una votante blanca, he sido militante del Partido Nacional y los trabajadores a nivel país, robando en estas candidaturas, eligieron a una militante del Partido Nacional”, afirmó Roqueta el lunes, con una sonrisa en el rostro, antes de que El Observador informara sobre su procesamiento.

Los blancos celebraron su triunfo sin tapujos. En un comunicado, el partido saludó a los “cientos de militantes sociales anónimos” que, “nucleados en la Secretaría de Asuntos Sociales”, fueron “fundamentales” para alcanzar el resultado electoral. Y a partir del miércoles, cuando empezó a tomar forma el “caso Roqueta”, varios dirigentes nacionalistas salieron a destacar la “resiliencia” y la capacidad de “superación” de la candidata de Hay Otro Camino.

Roqueta, militante de la lista 40, dijo en una primera versión que había sido sobreseída en la causa que también involucró a su hermano y a su entonces pareja. Pero luego se desdijo y admitió que fue condenada: “Contesté totalmente sin pensar”, afirmó la abogada en el streaming En clave país. Y agregó: “Nunca me agarraron con droga. [...] Es algo que lo ataron conmigo”. Sin embargo, El Observador informó después que, de acuerdo con el expediente judicial, Roqueta admitió haber transportado marihuana “quizás cuatro veces en tres meses” de Montevideo a Tarariras.

“Notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias”

En paralelo, la oposición llevó a cabo la decimoprimera interpelación en lo que va del gobierno. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció ante la Cámara de Diputados para explicar la actuación de la cartera en el caso de la anestesista Inés Miralles, quien fue condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Lustemberg reiteró que la decisión de bajar de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles se basó en un análisis de “los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad que se debe tener en toda actuación administrativa”, y afirmó que el posterior restablecimiento de los cinco años se debió a la existencia de “nuevas circunstancias”, como la condena penal.

Sus explicaciones fueron declaradas como “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” por el conjunto de la oposición, que hizo una distinción entre la actuación de la ministra y “la acertada decisión posterior adoptada por el Poder Ejecutivo”. Por segunda vez consecutiva, Cabildo Abierto se alineó con la Coalición Republicana e Identidad Soberana para conformar una mayoría en la cámara baja, aunque los cabildantes tomaron distancia de la moción de censura presentada contra Lustemberg.

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