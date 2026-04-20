Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi retornó este domingo desde España, donde participó en la cumbre “En defensa de la democracia” junto con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Claudia Sheinbaum; de Colombia, Gustavo Petro; de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el anfitrión, Pedro Sánchez, entre otros referentes progresistas. “Yo me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga”, expresó Orsi en el aeropuerto de Carrasco. El mandatario dio un discurso el sábado en el encuentro en el que dijo que los países pequeños, como Uruguay, no pueden permitirse “el lujo de la indiferencia”, y que “la interdependencia y el multilateralismo son el único camino para evitar el desastre”, en un año en el que “la humanidad va a gastar más dinero en destruirse de lo que jamás ha gastado en su historia”, pero, al mismo tiempo, “va a reunirse en distintos foros a hablar de paz, de democracia y de desarrollo sostenible”.

Casi en simultáneo, en Barcelona, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó en la Movilización Progresista Global, un encuentro internacional organizado por la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, entre otros grupos. En su intervención, Pereira habló de la experiencia del programa “El FA te escucha”, la iniciativa de diálogo territorial del FA durante el período pasado. El referente del FA inició su discurso con una autocrítica que entiende “pertinente para la mayoría de las izquierdas de América Latina”, y señaló: “Hemos perdido bastante la humildad. No le podemos hablar al pueblo en un lenguaje que no comprenda; porque esa no es la tarea de un militante político y social”.

El gobierno brasileño adjudicó al consorcio Lagoa Mirim el dragado del canal San Gonzalo, obra que permitirá conectar la laguna Merín y sus afluentes con el puerto de Río Grande, el principal puerto del sur del país norteño. En la obra, que costará alrededor de 10,4 millones de dólares y pretende llevar la profundidad del canal a tres metros y medio, está puesta la expectativa de los productores uruguayos de la zona noreste porque significará una mejora para los costos logísticos de las exportaciones. Uruguay acelerará las acciones para la instalación de dos puertos.

Este lunes será la última reunión del Diálogo Social convocado por el gobierno para reformar la seguridad social, sobre cuyos resultados la Mesa Representativa Ampliada del PIT-CNT votó una resolución de acuerdo parcial. “Hicimos un compromiso de honor de seguir luchando por los mismos postulados que levantamos”, dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; la central seguirá reivindicando la eliminación de las AFAP, la jubilación a los 60 años y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.

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