En noviembre Pony Pizza, un proyecto que nació en el barrio Belgrano, de Buenos Aires, desembarcó en Montevideo, más precisamente en la zona de Cordón. La pizzería original fue una idea del diseñador Sebastián Lahera junto al periodista Clemente Cancela (ex CQC). Para el emprendimiento local, los nuevos socios replicaron el concepto pero, a causa de la pandemia, debieron necesariamente concentrarse en el delivery y en el take away, más que en el salón.

Desde el jueves sumaron otro servicio, que también corre en la vecina orilla: Ice Ice Pony, un reparto propio de pizzas congeladas que los acerca a zonas a las que generalmente no llegan mediante plataformas de pedidos. En este caso las pizzas de estilo napolitano se entregan en packs de cinco, cada una envasada y sellada individualmente y todas contenidas en una bolsa de tela reutilizable. Se entregan prontas. Sólo hace falta, como indica el instructivo, “despabilarlas” en horno, hornito eléctrico u hornalla, pero siempre con un calor moderado que provenga de abajo, entre 12 y 18 minutos de acuerdo al método.

Elaboradas de manera lenta, con un leudado en frío a partir de masa madre, estas pizzas se enorgullecen de llevar ingredientes orgánicos (por ejemplo, la carnosas gírgolas que luce la Fungi, o la salsa sin cocción de tomates italianos macerados), y cultivan una estética de espirales para algunos aderezos a modo de toppings ‒reducción de aceto balsámico, gremolata o pesto ligero, entre los herbales‒. Y en la carta corta, salvo en las opciones veganas, se repite un distintivo “queso Pony” gratinado (un blend de la casa con muzzarella, cuartirolo y provolone en proporciones que no revelan).

Para esta tanda debut de la “división congeladas”, el pack 1 contiene dos Muzza, una Blanca (con cebolla morada, sardo y ciboulette), una PP-roni y una Vía Láctea (que además del Pony tiene queso sardo en lascas y crema de queso azul), mientras que el pack 2 está compuesto por tres Megan (ellos preparan el queso vegano de esta versión de Margherita) y dos Rojas (sólo con salsa, orégano fresco y tapenade de aceitunas negras). Cada uno cuesta $ 1.900 y se puede pedir al 099057443, con la opción de pagar por transferencia bancaria o en efectivo en el local de Requena 1646 esquina Colonia.

Para chequear el menú completo: pony.pizza. Allí figura también el fainá de masa madre y harina de garbanzos con pimientas y aceite de oliva.

Día del Abuelo

Café Goes propone despertar a los abuelos en su día con un desayuno especial. El combo puede ser simple o completo, para uno o para dos, con precios que van de $ 590 a $ 1.500, e incluyen, en mayor o menor medida, claro, capuccino, té, yogur, granola, scones, medialunas rellenas, sándwiches en pan de nuez o bagels, brownies, carrot cake, cookies, donas. El envío está incluido y se coordina al 098496030.

Día de feria en cervecería Tero

La fábrica de cerveza artesanal Tero, ubicada en Ciudad Vieja (Piedras 276), es al mismo tiempo una galería de arte. Generalmente abren su bar, ambientado con obras, los viernes a partir de las 18.00 y ofrecen la posibilidad de conocer el funcionamiento de la fábrica, dan charlas sobre el proceso de elaboración a los clientes interesados, además de la posibilidad de probar algunos estilos de cerveza que tienen exclusivamente en sus canillas.

Con 160 dibujos, óleos y acrílicos de Patricia Gainza en exposición y venta, más la comida mexicana de Chingona, hoy desde el mediodía hasta la medianoche arman una feria. Tanto la pintora como la cocinera son parte del taller Pinches Artistas, para más datos. Aparte, la microcervecería que integran Rafael Reis, Chrystel Ocanto y Eduardo Llanos persigue una “experiencia sensorial” a través de diez estilos en los que vuelve a aparecer la pintura: “Para nosotros, la elaboración de cerveza artesanal es un arte en sí mismo, y es por eso que decidimos plasmarlo en nuestra identidad visual como marca e incorporamos obras en nuestras etiquetas”.

Así que el evento de hoy es para promover a artistas y emprendedores, además de proyectar la fábrica de cerveza como un espacio cultural. Habrá tacos hechos en el momento y pintas a 160 pesos. Para esta época, amén de las ipa, blonde y brown ale, irish red y fresh lemon, suena tentadora una schwarzbier, según instruyen, reflejo de “los más antiguos estilos europeos”. Se trata de una lager oscura de “sabor agridulce a chocolate con ligeras notas de café y vainilla”.

Con cuchara

» Para recibir el invierno, Mercado del Prado (Joaquín Suárez 3225) empezó el ciclo Cucharón de domingo: cada fin de semana un local propondrá un plato de olla característico. El 6 de junio fue una buseca hecha en el momento. El ticket se consigue el mismo día y no toman reservas.

» Continúan los Jueves al plato en La Cretina (Soriano 1236). Esta semana estrenaron una sopa de calabaza ahumada servida en pan de campo. El plan es que esa noche haya diferentes opciones caseras. Para reservar: 098123698.

Curso de conservas en línea

Como recalcan en La Obrería, “en la actualidad la elaboración de conservas caseras es una forma de aprovechar la materia prima que abunda en la época de producción y también de cubrir las necesidades de autoconsumo, y en otros casos puede convertirse en un emprendimiento remunerado”. El taller virtual que ofrecen este mes apunta a elaborar en el hogar encurtidos, escabeches, dulces, jaleas, mermeladas y confituras aprovechando los productos de estación.

La primera clase, el jueves 17 a las 18.30, estará a cargo de Gastón Vigil, y en el programa figuran recetas de escabeche de pollo y de berenjenas, ajíes y otros vegetales encurtidos, así como morrones en conserva. La segunda clase la dará Lucas Fuente el 24 de junio, y los frascos resultantes podrán tener dulce de naranja, zanahorias y jengibre, dulce de tomate, mermelada de mandarinas, jalea de membrillo, dulce de boniato zanahoria y chocolate o zapallos en almíbar.

Se puede participar del curso completo o únicamente de un taller. Más información en www.laobreria.com.