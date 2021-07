No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un sistema de venta sin envases está por abrir su primer local en Punta Carretas con la intención de suplir todo lo que un supermercado tradicional tiene a disposición. Aún no definieron la fecha definitiva, pero seguramente a fines de agosto ReMarket (@remarket.uy) adapte su servicio web a una tienda que supere los 400 productos. Todo comenzó con un catálogo online de 70 ítems (entre ellos harinas, pastas, frutos secos, infusiones, productos de limpieza) de las categorías cubiertas por una canasta básica, que comercializan por Whatsapp; ahora están desarrollando una web para que el cliente ejecute directamente la operación.

“El objetivo de Remarket es reducir la cantidad de residuos que se generan con las compras diarias y reducir los envases de un solo uso”, explican. Los pagos deben hacerse mediante transferencia bancaria y los envíos son en bicicleta. “Actualmente retiramos los envases de la casa de las personas y los entregamos a las 48 horas con el pedido que hicieron. En el caso de que no quieran reutilizar sus envases tenemos la opción de venderles envases de vidrio reutilizables –lo comprás una vez y después lo podés recargar– y los productos frescos se pueden despachar en bolsas de papel reciclado. No tenemos un mínimo, podés comprar desde diez gramos hasta un kilo o lo que sientas necesario para evitar desperdicio de alimentos. No comunicamos las marcas de nuestros productos y apuntamos a que sean de Uruguay para impulsar la producción local”.