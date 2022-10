Tras cuatro años de obras y una inversión de 30 millones de dólares, el lunes abre el Hotel Montevideo. En la esquina de 26 de Marzo, Ellauri y José Benito Lamas, que vecinos y conductores identificaban como un clásico enclave de suministro de garrafas, ahora el panorama es radicalmente distinto. Los semáforos ordenan un cruce que fue complicado, ahí donde funcionará el primer proyecto de la cadena Leading Hotels of the World en Montevideo, y con él, el café y el skybar Polo Bamba.

Quieren imponer la costumbre de ir a comer o a tomar algo a un hotel sin necesidad de estar alojado allí. Para eso, la propuesta gastronómica, a cargo de la reputada dupla Alejandro Morales-Florencia Courrèges, cuenta con una entrada independiente, a la izquierda de la edificación.

El sonoro nombre, Polo Bamba, lo tomaron prestado de un café que fue icónico como centro de reunión intelectual más de un siglo atrás. Pero para el menú, como grafica Courrèges, “la manzana no cae lejos del árbol”, en cuanto a que continúa la línea que viene mostrando junto a Morales desde sus años en el parador La Huella y en los últimos tiempos en Escaramuza y Cultural Alfabeta. Los productos son tratados con respeto en técnica y presentación, en platos concretos, sin camuflajes; los vegetales no son accesorios -puede haber un principal de pasta rellena de ortiga, por ejemplo, y un labneh con verduras asadas y girasol como entrada-, pero no falta una milanesa de entrecote, una pasta con albóndigas, un pescado a la plancha, y en horario de bar tienen desde salames y hongos fritos hasta el clásico club sándwich que busca todo turista.

Los encurtidos y los fermentos de la casa, que van ganando terreno sin intenciones de acaparar, aparecen ocasionalmente en un acompañamiento o en un aperitivo analcohólico hasta ganar aplausos en un helado de kéfir.

Polo Bamba abre su café de la planta baja de 7.00 a 00.00 y su bar, en el piso 10, de 17.30 a 1.00. La copa de vino cuesta $ 250, igual que la cerveza tirada. El plato combinado (muslo de pollo, ojo de bife, costilla de cerdo o entraña hechos a las brasas en horno Josper, con acompañamiento), $ 690. Por reservas: 2705 2222.

Cuenca lechera

Si se anda por Villa Cardal este fin de semana, lo prudente es pasar por la tradicional Fiesta Nacional de la Leche. “Arroz con leche gigante, muestra de maquinarias e insumos para el tambo, conferencias, exposición de ganado lechero, espectáculos, parrilla criolla, desfile tradicionalista y destrezas criollas, baile, mountain bike, feria comercial y artesanal, recorridas temáticas, gastronomía y más”, prometen los floridenses para la edición número 13, y atención que “excepto el baile, los demás espectáculos son con ingreso libre y gratuito”.

Plantar en Peñarol

Este sábado de 10.00 a 12.00 los vecinos de la huerta comunitaria del Centro de Barrio Peñarol, ubicada en el Municipio G, harán un taller para intercambiar saberes y experiencias. “¿Cómo juntar, sembrar o cuidar mejor nuestras semillas?” responderá la facilitadora, Silvia Gallo. La entrada es libre.

Cocina familiar

A partir del lunes 31, Jacinta Luna Lussich invita a un evento gratuito, en línea, para contagiar su convicción en una alimentación saludable, especialmente enfocada en la calidad y el valor nutricional de lo que se ofrece a los niños. “En este minicurso les propongo empoderarlas de sus cocinas y alimentación para con diversas herramientas, info y recetas para poder sostenerla en el tiempo”, dice la cocinera. Esto quedará concentrado en tres clases con propósitos bien claros: reducir ultraprocesados, incorporar alimentos nutritivos y organizar la cocina.

Para participar hay que anotarse en taller.jacintaluna.com/1.

Onda indio

Una noche en Bollywood propone Índica Bar este sábado a partir de las 20.00 en su sede de Piedras 288. El menú combinará la afición local por los chorizos con los aderezos orientales, y el dj amenizará con sonidos de la India, como corresponde.