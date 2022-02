En la casona de Bulevar Artigas ya funciona Café del Jardín, el restaurante The Well y la marca de ropa masculina Goat London, pero el proyecto general es armar un mercado de circulación distinta a los que se encuentran habitualmente en Montevideo. Gonzalo Barreiro, que es parte de la gerencia del emprendimiento junto a Alejandro García y tres amigos más vinculados a otros rubros, piensa que Paseo del Golf no tiene que girar alrededor de una plaza de comidas, un esquema que ve repetirse.

“Son todos lugarcitos pegados, uno al lado del otro, intentando ocupar el mínimo espacio posible y ganar el máximo; bien estilo americano”, apunta Barreiro, que tiene 25 años y se formó en ingeniería civil y marketing digital. Dice que se imagina un estilo más europeo para este nuevo paseo: “Un lugar interactivo donde puedas ver arte, música, leer en un jardín divino. En ese mix de cosas, también la gastronomía es cultura. Y tenés un mirador en la azotea desde donde ves todo Bulevar”.

Foto: Mauricio Zina

“La idea es trabajar con marcas con determinadas características y buena reputación, y brindarles un lugar para poder exponer y compartir con su público, en una de las mejores zonas de Montevideo. Contamos con variados espacios para alquilar, además de los espacios comunes, un rooftop, y un hermoso y gran jardín; espacios que nos diferencian de las demás propuestas y lugares”, es la presentación que reciben los eventuales interesados en sumarse. Todavía tienen cupos disponibles en un universo que quieren que abarque grifas de indumentaria, heladería, crêpes, hamburguesas (al menos uno por piso, como parada técnica), una librería y un vivero que tengan presencia transversal a todas las áreas, encontrando por sorpresa a su comprador, lo mismo que haya artistas que expongan –y vendan– sus cuadros. Pero por qué no incluir un salón de belleza, uno de música, un centro de bitcoins.

“¿Viste Florería Atlántico, en Buenos Aires?”, pregunta Barreiro, dando el ejemplo de la florería con bar al fondo de la vecina orilla. Sin querer replicar ese comercio, dice que “la idea es que las plantas le den ese toque mágico y que sea rentable”. El objetivo es incorporar unas nueve marcas para completar el paseo, especialmente alguna que funcione como un llamador. Mientras tanto, siguen en conversaciones con quienes ya acordaron alquilar para ver de qué modo adaptan el diseño de su local.

La base y los números

Inicialmente The Well se inauguró en lo que fue una antigua panadería, a la entrada del callejón Andresito Guacurarí, en Yaro 1267, hacia diciembre de 2020. “Estuvimos como ocho meses en obra, la reformamos toda y dejamos bastante rústico el ambiente: las paredes son de ladrillos a la vista, te podés meter adentro de la cúpula del horno para comer, le da un toque distinto”, cuenta Barreiro. Aunque actualmente no se puede visitar el boliche, ya que están redecorándolo, estima que dentro de dos semanas volverá a abrir.

Fue en octubre de 2021 que empezaron a mover el local de Punta Carretas. “La casa estaba abandonada hacía diez años. También la reformamos toda, tiramos un montón de paredes, porque tenía muchos recovecos, y ahora sí quedó como un restaurante, que lo más lindo que tiene es el jardín. Toda esa cuadra de Bulevar Artigas tiene casas con jardines enormes, pero la verdad es que es complicado encontrar un restaurante con uno tan grande, con árboles, con palmeras. Creo que no hay”.

Foto: Mauricio Zina

La carta mutó desde que arrancaron el año pasado con tapas y pinchos. “En general son tapas españolas –como tortilla de papas y croquetas de jamón crudo–, pero ahora metimos ceviche, tiradito de salmón y unos ocho platos principales. Se busca darles una vuelta. Por ejemplo, el salmón sale con un aire de mango y acolchonado en hojas de kale”. Martín Gabriel, el cocinero, trabajó en Panini y Ramona, aunque Barreiro asegura que saliendo a cenar en equipo van encontrando el tono de lo que ofrecen para comer.

Al principio confiaron en que The Well ocupara toda la superficie de la casa, pero no tardaron en ver que conseguir el número de cubiertos necesario para eso era una apuesta inviable. “Es muy complicado; tenés que llevar mil personas para una sola propuesta gastronómica, que se podía llegar a llenar solamente viernes y sábado”, dice el emprendedor. “La realidad es que no hay mil personas todos los días que quieran salir a comer a un lugar así, que no es barato, no es comida rápida. Al primer mes nos dimos cuenta de que iba a funcionar a su máximo con unas 150-200 por día, y eso ya cabía perfectamente en la planta baja. Así que empezamos a pensar qué se podía hacer”.

The Well Golf (Bulevar Artigas 473, esquina Joaquín Núñez, en la planta baja del futuro Paseo del Golf) abre martes y miércoles de 20.00 a 01.00, jueves a sábados hasta las 02.00 y domingos de 13.00 a 17.00. De tarde, allí mismo, funciona Café del Jardín.

Foto: Mauricio Zina

