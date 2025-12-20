Ante todo, la comida callejera es un modo más accesible de alimentarse, una opción popular que cobra diversas expresiones, procedimientos, dispositivos, presentaciones y consumos alrededor del planeta. También es cierto que versiones más o menos sofisticadas de esos platillos comúnmente intensos que, en muchos pero no todos los casos, se pueden comer con la mano, irrumpen con fuerza en las cartas de los restaurantes con los ingredientes disponibles o sus sustitutos. Cruzar fronteras en las hornallas, el horno o la mesada hogareña tiene tanto de memorias de viaje como de estímulo para ir devorando el mundo incluso antes de conocer un destino.

A conciencia de todo lo anterior, hace varios aeropuertos que el equipo detrás de la plataforma web y feria gastronómica Garage Gourmet viene pergeñando un libro álbum dedicado a lo que englobaron como Comida callejera. El libro que finalmente terminaron de escribir el verano pasado ofrece 100 recetas (kebabs, sándwiches, tacos, empanadas, buñuelos, dumplings), “destacando su impacto cultural y social en distintas regiones del mundo”. Como parte del servicio, incluye piques de plazas, mercados, barrios y distritos a visitar en las más lejanas geografías.

Hay que destacar que en un camino inverso al que comúnmente recorren los autores, Mauricio Pizard y Joaquín Pastorino incursionan con este sexto libro conjunto por primera vez en la edición independiente. El diseño de Villalba Studio hace de las 375 páginas, en cinco tipos de papel, a ocho tintas, provisto de diagramas, mapas e ilustraciones, además de un repertorio fotográfico que incluye registros en 35 mm, una sabrosa guía de intereses, con una mirada antropológica sobre información que se adquiere con todos los sentidos y coloca en perspectiva las costumbres en las que decidimos incursionar. Un breve pasaje, a modo de ejemplo: “Desde un mercado nocturno en Bangkok hasta una parrilla en Turquía o un puesto de anticuchos en Lima, la brocheta sigue siendo una de las formas más antiguas y queridas de disfrutar la comida”.

Quienes leyeron Conservas (2019), Ollas (2020), Huertas (2021), Fermentados (2022) y Conservas II (2025) deben saber que esta nueva obra de Garage Gourmet se consigue a $ 1.890.