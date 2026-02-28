Comunidad china en Casona Mauá

El 22 de diciembre el Espacio Cultural Casona Mauá (Juan Carlos Gómez 1530) inauguró una muestra de arte tradicional chino, compuesta por 47 pinturas de 18 artistas que reflejan paisajes, aves y caligrafía. Es para el cierre de esa exposición que este domingo, 1° de marzo, la remozada residencia albergará una celebración del año nuevo chino y el festival de los faroles.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con el apoyo de la Embajada de China en Uruguay, el Comité Preparatorio de la Asociación para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China en Uruguay organiza una gran Fiesta de Primavera, que se anuncia como la primera vez en Uruguay que un evento reúne a toda la comunidad de ultramar. En Uruguay son aproximadamente 300 personas y, ya que la Casona tiene capacidad para más del doble, la invitación se extiende al público en general, al que se convoca a acercarse al Bajo de la Ciudad Vieja, que supo ser cuna de inmigrantes.

Durante el evento está previsto el desfile del dragón con música de tambores y platillos, el espectáculo del león danzante, ajedrez, damas, go, mahjong, adivinanzas de Año Nuevo, elaboración de faroles, juego de canicas con palillos chinos, juego de manos y palmadas, caligrafía china, corte de zodíaco y flores de papel (arte tradicional), pintura infantil, origami, ceremonia de iluminación del león, coro y danza de niños, un solo de arpa zheng y uno de violín junto a un desfile de qipao y, por supuesto, una zona donde se servirá gastronomía típica china.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Piriápolis será sede continental del Campeonato de Paella

El 27 y 28 de marzo, Piriápolis será escenario del segundo Campeonato Nacional de Paella y del primer Campeonato Continental de Paella, clasificatorio al World Paella Day 2026, que se disputa en Valencia, España. El encuentro se desarrollará en el Argentino Hotel, aunque el balneario estará concurrido desde los días previos. El 25 de marzo arribarán a Piriápolis todos los cocineros, locales y extranjeros, que participarán en el campeonato. Para esa jornada y las siguientes está prevista una agenda especial de integración que incluirá recorridos por viñedos, circuitos patrimoniales, encuentros con productores y una master class de paella. Ese mismo día será el acto oficial de apertura: se sortearán las semifinales y se entregarán las chaquetas a los competidores.

El viernes 27 se disputará la semifinal del segundo Campeonato Nacional de Paella, integrado dentro de la competencia continental, con la participación de 12 cocineros uruguayos. Seis clasificarán a la gran final del sábado. El 28 se celebrará la final integrada del primer Campeonato Continental de Paella, que enfrentará a 12 competidores nacionales y 12 internacionales. De esta gran final surgirá el campeón continental de paella. Si resultara ser uruguayo, se alzará con la doble corona: campeón nacional y campeón continental.

Al mismo tiempo, clasificará al World Paella Day 2026 el competidor internacional mejor posicionado. Las bases prevén que, en caso de que el campeón continental no sea uruguayo, el mejor nacional clasificado obtendrá la corona de campeón nacional y además clasificará al World Paella Day 2026. De esta manera, el campeonato garantiza que haya representación tanto nacional como continental en la cita mundial de la paella.

Las postulaciones pueden consultarse en worldpaelladay.org. Las inscripciones están abiertas: https://forms.gle/Geq7mgTysEZDHsSi6.

El campeonato contará con un jurado integrado por diez miembros, tres de ellos internacionales: Eva Gallart, finalista por Dinamarca en el World Paella Day; Joe Padilla Castro, campeón del World Paella Day 2024, y Felipe Formariz, director de Turespaña para América Latina, más siete referentes de la gastronomía uruguaya.

Todas estas actividades en torno a la paella apuntan a posicionar a Piriápolis como polo regional, de modo que desde la Cámara Gastronómica de la ciudad aseguran que el “campeonato será una experiencia integral que combina competencia, cultura, turismo y tradición”. Esos días funcionará la feria gastronómica, que organiza la cámara, y pronto se anunciará una serie de shows.

De la copa al asado

La Copa Uruguaya de Vino está de pretemporada, entrenando paladares. Así que armaron una reunión más íntima en la que se lucirá el campeón de la primera edición: Montes Toscanini. Sobre esa base Facundo Connio ideó el Asado del Campeón, una cena con cupos limitados, como siempre en Viti Bar de Vinos (Colón y Piedras), esta vez en la terraza. El asunto se juega el sábado 7 de marzo a las 20.00. Por más datos: 097 089 535.

Cena andina compartida

Salvatora convoca este sábado a una cena de cuatro pasos de cocina peruana en Emilio Frugoni 1049. Lu Castillos, especialista en cocina veggie, preparará ceviche de mango, causa limeña, salteado al estilo peruano con patacones, pay de limón y servirá vinos a discreción. Será a las 21.00 y cuesta $ 2.100. Para sumarse: 092 999 896.

Cinco pasos en el Prado

El sábado 7 de marzo a las 20.00, en vísperas del Día de la Mujer, Arazá Cocina Nativa (Ramón Estomba 3332) organiza una cata guiada en cinco pasos, en la que su cocina se encontrará con los vinos de Viña Varela Zarranz. Hay que escribir por Whatsapp al 099 003 265 para reservar.

Menú asiático en la bodega

Un sunset con cocina asiática es la propuesta de Bodega Familia Dardanelli, que incluye música y barra de vinos seleccionados mientras se espera el atardecer y se cortan uvas. La cita es en camino de los Molinos 3442, Montevideo, el 7 de marzo desde las 17.00. ¿Qué esperar? Fogón, DJ, una mesa de bienvenida con una variada picada, entradas frías y calientes, platos principales con la impronta de Cantina Asiática, y un cierre dulce. Cuesta $ 3.190 con opción a transporte, con tarifa aparte. Los menores de 5 a 11 años pagan $ 1.200. Hay precio especial para grupos de amigos. Para asegurarse lugar: 091 691 640.

Platitos y copas

El 11 de marzo a las 20.00, en Modo Casona (Sarandí 544 esquina Ituzaingó), Peatonal Tours y la asesora enoturística Natalia Rehermann vuelven a proponer un maridaje de vinos y platitos. Para esta edición centrada en la vendimia, la experiencia, a $ 1.200, está enfocada en las actividades de las bodegas, lo que pasa en esta época y las variedades que existen en el país. Por más datos, 095 144 855. Para reservar: www.peatonaltours.uy.

Cena en la cafetería

Gutiérrez Café (José Osorio 1188) no suele abrir de noche, salvo por el próximo 6 de marzo, que en complicidad con Sometimes Sunday ofrecerá cena a partir de las 20.00, sin reserva previa.

Cierra el Bar De Vida

El jueves Telemundo comunicó la noticia: este domingo baja cortina el Bar De Vida (Agraciada 3889, bajo el viaducto). Si el informativo daba cuenta de la tristeza de los vecinos, las redes replicaron las despedidas nostálgicas. El clásico boliche de Paso Molino, que contaba entre sus clientes más célebres al expresidente José Mujica, entre otros políticos que lo frecuentaban, se suma a la lista de comercios del rubro que desaparecen en distintos barrios de Montevideo, como sucedió con el céntrico La Papoñita, el año pasado.