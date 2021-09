Florecen los espinillos, los días se alargan y el viento primaveral vuelve a llegar acompañado de un puñado de espectáculos y actividades para los niños y niñas que se encuentran de vacaciones escolares, después de un largo hiato de salas cerradas durante los momentos más crudos de la pandemia de covid-19. En estas páginas les ofrecemos un popurrí de posibilidades.

El espíritu burlón

Con esta obra la compañía Granja de Piratas homenajea al singular e influyente músico uruguayo Eduardo Mateo. Como suele ocurrir con los espectáculos del grupo que integran Rodrigo Spagnuolo, Nicolás Varela y Mariana Escobar, es una mixtura de distintos lenguajes: teatro, música, ilustración y audiovisual. De la mano de Osorio, que tocaba la guitarra en una estación de trenes, donde conoce a Jacinta, se invita a los espectadores a sumergirse en una aventura fantástica en busca de los sueños, el amor y la magia de la música, con el hilo conductor de las canciones de Mateo. “Un día ella se fue en busca de libertad y él, sin darse cuenta, se alejó de sus ilusiones. Un encuentro inesperado, y la ayuda del Señor del Tiempo, lo llevará a un viaje fantástico que le cambiará la vida”, resumen. Recomendado a partir de tres años, estrena hoy y hay funciones mañana, el lunes 20, el martes 21, el miércoles 22, el sábado 25 y el domingo 26, a las 16.00, en el Teatro Stella (Mercedes 1805). Las localidades salen $ 450 y pueden comprarse en www.mientrada.com.uy o en las redes de cobranza Abitab y Redpagos.

En la Verdi

Sigue en cartel Boticario, la obra de la compañía de clown Opa! Payasos, que podrá verse desde hoy hasta el domingo 26 a las 17.30.

Opa! Payasos

Hoy a las 15.00 se suma a la programación de la sala La resistencia de las luciérnagas, del colectivo Casiopea, que también estará durante toda la semana de vacaciones. Con dirección y dramaturgia de Vanessa Cánepa, es la segunda parte de la Saga Lumínica, que el grupo comenzó con Una luz en la ventana, y está ambientada en el Uruguay de la década de 1970. “Fermín y Virginia se escapan de la ciudad hacia el bosque siguiendo las pistas de un mapa y una serie de cartas que les dejó el padre del primero. Sin saber exactamente adónde van, pero sabiendo que el destino es un lugar seguro, nuestra joven pareja se encontrará en un cruce de caminos con una cabaña muy extraña, donde vive una mujer más extraña aún… una aventura llena de acertijos para descubrir, cartas para enviar y abrazos para encontrar”, describen. Las entradas salen $ 300 (hay 2x1 para suscriptores y suscriptoras de la diaria) y se pueden comprar por Tickantel.

De Rodamundo

Este festival internacional de artes escénicas para la infancia y la adolescencia propone el desarrollo de un nuevo espacio en la cartelera de las artes escénicas de Uruguay para el público más joven. En ese marco, el jueves 23 a las 18.00 y el viernes 24 a las 16.00, en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni, primer piso) se pondrá en escena ¿Cómo duermen los animales?, espectáculo basado en el libro homónimo, que invita a cantar, bailar y conocer más sobre la fauna nativa y sus hábitos de sueño. Las entradas salen $ 250 y se adquieren por Tickantel, en Abitab o en Redpagos.

Por otra parte, el miércoles 22 a las 15.00 (es con inscripción previa, hasta el 21, en la web de la institución), en el Centro Cultural de España (Rincón 629) se podrá ver Caracubo, que combina música y títeres y está recomendado para niños a partir de tres años acompañados por un adulto. La obra de Queyi aborda temas como el miedo, las apariencias, el amor, desde la sencillez y la ternura, y se proyectará también por streaming para que sea accesible a un público más amplio. Luego de finalizada la proyección, Magui Olivella guiará a las familias a la realización de sus propios caracubos con un material didáctico entregado por el festival.

También como parte de Rodamundo, el lunes 21 y martes 22 a las 18.00, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, las compañías L’Arcaza y Bestia Peluda pondrán en escena una versión de Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. “Tres exploradores investigan sobre el universo creado por los cuentos de Quiroga y nos contagian su pasión por los personajes y las historias escritas hace más de 100 años. La vigencia de temas como la solidaridad, la amistad, el respeto y la convivencia entre el hombre y la naturaleza convierten a estos cuentos en un clásico de todos los tiempos”.

Por otra parte, del viernes 24 al domingo 26, a la misma hora y en la misma sala, la compañía independiente de teatro inglés Teapot presentará Furiosa, una versión en castellano del clásico de Shakespeare. Una compañía teatral intenta poner en escena La fierecilla domada. Mientras se desarrolla el argumento original, actores, productores y técnicos enfrentan sus propios conflictos al intentar encontrar la mejor manera de representar esta obra hoy en día. Con énfasis en las diferencias entre el contexto original y el actual, esta propuesta promueve la discusión sobre temas relacionados con la igualdad de género y el posicionamiento de las mujeres en la sociedad.

En Marea

El espacio lúdico y terapéutico Marea propone actividades de lunes a viernes esta semana de vacaciones. El lunes Les Bulles propondrán un taller de burbujas gigantes y experimentación; el martes se acercarán a la literatura infantil con una actividad colectiva de rescatalibros, para recuperar la historia de esas páginas, a lo que se sumará una instancia de creación de libros; el miércoles habrá una propuesta que unirá psicomotricidad, danza y creación gráfica; el jueves investigarán sobre la poesía y los susurradores y explorarán distintas técnicas de expresión plástica en la elaboración de un susurrador propio; por último, el viernes, habrá función de títeres y tendrá lugar el taller “Tomá un títere”, en el que se creará con materiales reciclados y se pasará por la experiencia de mostrar en escena. Cerrará ese día, a las 15.30, la Ovidio Titers Band con la función Cosas de titiritero, en la que contarán cosas que le suceden a un titiritero ambulante. Por información e inscripciones: 098 216 335.

Circo Tranzat (archivo, enero de 2019). Foto: Alessandro Maradei

Circo acá y allá

Este fin de semana y el próximo, tanto sábado como domingo, a las 16.00, el circo Tranzat se presentará en el castillo Pittamiglio de Las Flores (ruta 71 km 1,5), en el departamento de Maldonado. Son cuatro funciones en las que participarán artistas nacionales e internacionales. Las entradas, a $ 200, están a la venta en el castillo Pittamiglio de Montevideo y en el de Las Flores. El aforo es limitado y hay que reservar lugar con antelación a los teléfonos 099 804 580 y 099 049 089. Como es al aire libre, se suspende si llueve, y se sugiere llevar asiento.

En Montevideo, en el galpón de circo de El Nido, hoy de 14.00 a 16.00 los niños y niñas a partir de los tres años de edad están invitados a compartir un espacio lúdico-recreativo para disfrutar del mundo del circo. Este taller circense de primavera, que ofrecen en forma conjunta El Nido y Casarrodante, incluirá juegos de expresión y exploración, hula-hula, telas, etcétera. Es necesario inscribirse al 099 581 978.

Los sábados y domingos a las 16.00 también habrá espectáculos de circo en la plaza Terminal Goes.

En el Castillito

El Castillito del Parque Rodó se suma a la celebración de la primavera sin clases con funciones de cine, en función doble, a las 14.00 y a las 15.00. El lunes 20 se exhibirá una muestra del festival internacional Divercine. El martes 21 se podrá ver material de la muestra de cortos franceses Crece desde el pie.

En el Auditorio

El Auditorio Nacional Adela Reta vuelve a abrir sus puertas con actividades para toda la familia. Por un lado, en las Visitas mágicas el mago Matías Gómez hará un recorrido guiado por el complejo para descubrir la magia que esconde el edificio. Va del martes 21 al domingo 26, a las 11.00 y a las 13.00, las entradas cuestan $ 150 y se compran por Tickantel o en la boletería de la sala. Los niños deben ir acompañados por un adulto, que es quien paga entrada, y los cupos son limitados. Por otra parte, habrá talleres gratuitos (con cupo limitado; se entregarán números para participar 30 minutos antes del inicio, por orden de llegada). A las 14.00 del 21, 22, 25 y 26 se dará un taller de origami, dirigido por uno de los técnicos del taller de utilería, quien enseñará a hacer desde animales hasta cajitas y flores en papel. Los mismos días a las 16.00 tendrá lugar el taller de sténcil, a cargo de técnicos de los talleres de utilería y escenografía.

Más talleres en el MAPI

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (25 de Mayo 279) propone unas “Minivacaciones de primavera”, desde el lunes 20 hasta el domingo 26 a partir de las 14.30, todas ellas con inscripción previa a [email protected] o al 2916 9360. Habrá talleres –de máscaras colombianas, de arqueología y de cerámica indígena– y, de la mano del escritor Matías Castro, una invitación a ejercitar la imaginación bajo la consigna “Ladrones de palabras”: después de recorrer el museo en busca de imágenes y de personajes, la propuesta consistirá en crear un cuento de terror de manera colectiva.

Pero... ellos comenzaron

Desde hoy hasta el domingo 26, a las 15.00 en el Centro Cultural Terminal Goes, estará en cartel esta obra del autor danés Jacques Matthiessen, dirigida por Gabriel Macció Pastorini, que aporta una perspectiva particular, sensible y diversa en torno a la discriminación cultural, y al encuentro y el reconocimiento del otro. “Desde que alguien puede recordar, los Cyls, una familia de personas con cabezas redondas, nunca han podido llevarse bien con toda persona que no comparta sus gustos y particularidades. Sus nuevos vecinos, recién llegados al barrio, parecen muy diferentes, ¡hasta tienen sus cabezas cuadradas!”. Con una puesta ágil en la que el humor es un elemento importante, la obra combina muñecos con acción física y pocas palabras para transmitir “un mensaje universal sobre la superación de los prejuicios y la aceptación de las diferencias”, tal como definen. Está recomendada para niños en edad escolar. Las entradas se pueden adquirir por Tickantel o, una hora antes de la función, en la boletería de la sala.

Sapo de vacaciones

Ruperto Rocanrol, la banda de rock para niños y niñas del escritor y músico Roy Berocay y sus hijos Pablo y Bruno, llevará el peludeo mañana a las 16.00 a Plaza Mateo, en la rambla del Parque Rodó. El escenario al aire libre es ideal para escuchar y disfrutar en familia de las canciones que desde hace 15 años la banda viene compartiendo, algunas ya infaltables, y que van del rock al folclore, pasando por el reggae, el candombe, la murga, etcétera. Prometen canciones de gorilas, de vacas voladoras y de dragones para cantar y bailar juntos, con la participación de la banda invitada Los Rockolis. Las entradas cuestan $ 400 o 2 x $ 700 y se adquieren por Redtickets.