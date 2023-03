» Mucho más que miel. Abejas del Uruguay, de Belén Branchiccela, Estela Santos, Sheena Salvarrey, Karina Antúnez, Natalia Arbulo, Elis Montagne y María Leguizamón. De lectura fundamental para quienes queden enganchados con el tema de las abejas, este libro –y eso explica el carácter coral de la autoría– surgió de la inquietud de un grupo de científicas que se embarcaron en escribir sobre su objeto de conocimiento dirigiéndose a niñas y niñas. Como relata Leo Lagos en la reseña en la sección Ciencia, tomaron esta decisión, “por un lado porque considerar que para lograr ‘los cambios medulares’ necesarios en la sociedad, como en este caso, el de respetar el papel de los polinizadores, es central ‘poner las energías en los niños’. Y por otro, porque [...] ‘a la hora de pensar en la divulgación de ciencia, el trabajo con chiquilines es lo más gratificante’”. Este libro no se adquiere en librerías, sino que se consigue escribiendo a [email protected], donde se puede solicitar tanto una versión en PDF gratuita como una versión impresa que en el caso de maestras y educadores se envía también de forma gratuita. En el caso de que querer adquirir el libro, se pide una colaboración que permitirá imprimir más, que serán obsequiados a escuelas públicas.

» A viajar, semillas, de Lorena Ruiz. Este libro de la editorial argentina Periplo no habla de abejas pero sí de la manera en que se reproduce la vida vegetal, con unas ilustraciones potentes y hermosas, que juegan con la doble página y una paleta de colores que nos instala en el bosque o la pradera; y unos textos en los que la información sobre las diversas maneras en que viajan las semillas es poesía y conforma un texto en el que viajamos, como las semillas, de un árbol a otro. Al reseñarlo, hace unos meses, decía: “Hay en las páginas de ¡A viajar, semillas! la fascinación por la maravilla de la vida en algo tan pequeño que lleva en sí la magnificencia de árboles enormes y fuertes, y de esa tenacidad que hace que una y otra vez el ciclo se repita para mantener las especies. Hay un mundo representado, con una geografía y un sentido de la colaboración entre unas especies y otras, entre unas fuerzas y otras, y un ritmo que, desde una suerte de estribillo –“dentro de un tiempo, van a brotar”– acompaña el crecimiento y la transformación para que cada semilla devenga árbol. Hay, también, información específica sobre cada árbol y su particular manera de esparcir su simiente, pero esta, siendo central, consigue ser vehículo de literatura y no lo contrario”.