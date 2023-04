No Woman.

Comenzó el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, la cita con el gran cine mundial que tradicionalmente organiza Cinemateca por estas fechas. Esta edición cuenta con 130 largometrajes y 70 cortometrajes de más de 50 países, y se hace necesario un estudio pormenorizado del boletín, ya sea en papel o en digital, para después cruzarlo con nuestra disponibilidad horaria, que en la mayoría de los casos aumenta durante el fin de semana.

Un criterio podría ser centrarse en los títulos que forman parte de la Competencia de largometrajes internacionales. La buena noticia es que de la decena de películas en disputa, siete tienen al menos una función programada para este sábado 8 o este domingo 9 de abril.

Arturo a los 30 (Argentina, 2023), dirigida por Martín Shanly, ofrece dos alternativas: el sábado a las 20.00 en Alfabeta y el domingo a las 22.40 en la Sala 1 de Cinemateca. Una década después de Juana a los 12, Shanly (que también es el protagonista) trae la historia de este hombre que sale ileso de un accidente y a partir de ese momento tiene flashbacks de eventos significativos y a la vez mundanos.

“No me gusta tanto ir a ver algo y sentir que la persona que lo cuenta piensa que lo que está contando es serio e importante. Tampoco me gusta cuando las películas se creen más graciosas de lo que son. No sé, hay un punto en el medio que para mí funciona”, reflexionó el actor y director en charla con Otros Cines.

Este sábado a las 15.45 en Sala 1 se podrá ver A Woman (China, 2022), de Wang Chao. Seguiremos durante más de una década, desde fines de los 60 a comienzos de los 80, a una mujer que superó dos matrimonios desgraciados y se convirtió en escritora. La historia está basada en la novela autobiográfica Sueño, de Zhang Xiu Zhen. “Su vida era muy similar a la mía, vengo de una familia de trabajadores, me hizo recordar a mis padres. Esa fue mi motivación”, dijo el director en el Festival de San Sebastián al explicar por qué había elegido esa obra.

Chiara (Italia/Bélgica, 2022), dirigida por Susanna Nicchiarelli, es una biografía de Clara de Asís, quien a los 18 años huyó de la casa familiar tras escuchar la prédica de San Francisco y se convirtió en monja. El papel principal recaló en Margherita Mazzucco, conocida por estos lares por ser una de las protagonistas de la serie My Brilliant Friend, que adapta las novelas de Elena Ferrante. Se exhibe este sábado a las 18.20 en Sala 1.

Un joven sacerdote danés llega a Islandia a fines del siglo XIX con la misión de construir una iglesia y fotografiar a sus habitantes, aunque terminará sumido en la tentación y el pecado. Tal es la sinopsis de Godland (Dinamarca, 2022), dirigida por el islandés Hlynur Pálmason, quien dio con siete daguerrotipos realizados por un pastor danés luterano e imaginó lo ocurrido a partir de esas imágenes. Se verá este domingo a las 20.00 en Sala 1.

Living Bad (Francia/Portugal, 2023), dirigida por João Canijo, es parte de un díptico que completa Bad Living, y se presentan en la competencia como un bloque. Cinco mujeres dirigen un hotel en decadencia y reciben diferentes huéspedes durante el fin de semana; esta película es la que se centra en los recién llegados. Sobre la elección de un hotel como marco, Canijo dijo a Cineuropa: “Quería que el lugar fuese como una prisión o un callejón sin salida para las protagonistas. La familia que regenta el hotel no puede escapar y los huéspedes tampoco, al menos durante un breve período en sus vacaciones. Quería que el edificio tuviera un aspecto particular. No tenía que parecer nuevo, sino transmitir una sensación decadente”. Se exhibe este domingo a las 22.30 en Sala 2.

No Bears (Irán, 2022) está dirigida y protagonizada por Jafar Panahi, quien interpreta una versión ficcionalizada de sí mismo. Cuenta dos historias de amor paralelas en las que el poder y la superstición son obstáculo de los deseos de los involucrados. La película fue rodada en secreto y Panahi, a quien ya se le había prohibido realizar películas, escribir guiones o viajar al extranjero por 20 años, fue condenado en julio de 2022 a seis años de prisión por producir propaganda contra el gobierno de su país. Su obra se verá este sábado a las 20.40 en Sala 1.

Finalmente, este sábado a las 18.15 en Sala B se podrá ver Trenque Lauquen (Argentina/Alemania, 2022), dirigida por Laura Citarella. Durante 260 minutos seguiremos a dos hombres que buscan a la misma mujer, a quien aman y que está desaparecida. La película está dividida en capítulos con la mirada de los protagonistas sobre el misterio de la ausencia de la mujer y las particulares historias que los conectan.

Por más horarios de estos y el resto de los títulos que forman parte del festival, ingresen a cinemateca.org.uy/festival, donde además está disponible el boletín para descargar.