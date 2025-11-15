Desde que el ilustrador, escritor y realizador Alfredo Soderguit publicó su libro álbum Los carpinchos en la prestigiosa editorial Ekaré, todo ha sido buenas noticias alrededor del libro, que luego dio lugar a su adaptación al cine en el cortometraje de Palermo Films, una coproducción de Uruguay, Chile y Francia.

Recientemente recibió su premio número 20: el del jurado joven del KUKI, el Festival de Cortometrajes para Jóvenes de Berlín, que sostuvo en su argumentación: “Es una película de animación. Nos pareció genial porque los personajes estaban dibujados con mucha ternura y los sonidos eran muy realistas. Toda la historia, muy realista, muestra que los niños pequeños hacen amigos rápidamente y se ayudan entre sí mucho mejor que los adultos”.

Este premio se suma, entre otros, al obtenido este año en el Festival Chilemonos, el mayor de América del Sur; al de mejor cortometraje en los Premios Quirino de la animación latinoamericana; al premio de la audiencia en el Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños de Nueva York; al de mejor cortometraje internacional en Montreal; al premio Escuela & Cine y al premio del jurado joven en Travelling 2025, el festival de cine de Rennes Métropole, y al premio del jurado en el PIAFF (París International Animation Film Festival). El año pasado ya había sido galardonado con el premio del público infantil en Alcine 53 y con el premio del jurado infantil en Be Green Puglia Flim Festival, así como en Les Nuits Magiques en Bordeaux. La cantidad de premios del público y del jurado joven son una señal de que Los carpinchos ha logrado comunicarse en gran forma con niñas y niños, que se identifican con esta historia que sienten cercana.

El cortometraje pudo verse en el Festival de Cinemateca y en Divercine, donde tuvo su estreno internacional en la edición de 2024. Además, formará parte del catálogo de formación de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que viabilizará su acceso por parte de la Administración Nacional de Educación Pública.