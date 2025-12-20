El cantante, guitarrista y compositor Diego Presa (solista, integrante de Buceo Invisible y ex El Astillero) y la actriz y cantante argentina Julieta Díaz se presentarán este sábado en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre en formato quinteto. Repasarán las canciones de los dos materiales que grabaron en conjunto, además de la nueva canción que acaban de publicar, “Buscamos”, disponible en plataformas digitales.

Presa señala que quizás haya “algún estreno más” y adelanta que incluirán el estreno del videoclip de la canción “Desafina”, dirigido por la argentina Paula de Luque. Sobre “Buscamos”, dice que implicó un cambio en la instrumentación y en el sonido de lo que venían haciendo con el dúo, que quizás “estaba un poco más emparentado con lo electroacústico”. En esta nueva canción hay otras texturas, “de teclados y alguna cosa más electrónica en la batería, con ciertas reminiscencias a los 80 del Río de la Plata, a Sumo o a Zero, muy sutiles”, comenta.

El cantautor también destaca que la canción tiene “una cosa candombera en su ritmo”. “Como siempre hacemos en el dúo, sobrevolamos los géneros, no nos metemos directamente en un estilo. Lo hemos hecho, por ejemplo, en la canción ‘Zamba’, que no es estrictamente una zamba, pero la bordea”, dice.

Para este toque, aparte del dúo –ambos con sus voces y Presa con su guitarra acústica y también la eléctrica–, los acompañarán Checo Anselmi (bajo), Ariel Iglesias (batería) y Santiago Peralta (guitarra eléctrica), que completan el quinteto. Presa subraya que esta es la formación con la que grabaron El revés de la sombra (2021), el primer EP, y Río (2023), que es el primer álbum que lanzaron.

El cantautor comenta que el dúo “sigue muy vivo”, ya que se mantiene componiendo a distancia, “siguen viajando letras y músicas a través del río”. Por último, dice que la idea es completar un cuerpo de canciones nuevas para 2026, con la intención de grabarlas, lanzar otro álbum y seguir tocando, tanto en Argentina como en Uruguay.

Diego Presa y Julieta Díaz se presentan en formato quinteto este sábado a las 21.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 1.700 y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Marcelo “Sapuca” Terra, durante el 18° Festival de Jazz de Montevideo, el 5 de diciembre, en la Sala Zitarrosa, en Montevideo. Foto: Pablo Vignali

75º aniversario del Hot Club en el Sodre

Este domingo a las 21.00 en el Auditorio del Sodre se festejan los 75 años del Hot Club de Montevideo, la reconocida institución de jazz que supo ser un fértil centro cultural por el que pasaron diversos músicos que luego se destacaron en varias ramas, como los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, Ruben Rada, Federico García Vigil y el recientemente fallecido Cacho de la Cruz.

El espectáculo del domingo, según se anuncia en la gacetilla de prensa, contará con la participación de los músicos integrantes del Hot Club, “quienes presentarán un variado repertorio jazzístico que abarca obras vocales e instrumentales de diversas épocas”. “Para ello contaremos con Montevideo Swing, la banda de Fernando Labrada, con la voz de Jorge Centeno y JamOn, acompañando a Betina Suzac. Como invitado especial se suma el destacado pianista, arreglador, compositor y letrista brasileño Luis Felipe Gama, reconocido por su delicadeza interpretativa y su extensa trayectoria en la música popular brasileña y el jazz”, se consigna.

Además, junto a él se podrá escuchar “a destacados exponentes, como el cantante y compositor brasileño Juliano Juba o a nuestro compatriota Fernando Torrado Parra aportando desde la bossa nova”. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 600 y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Buitres en Plaza Mateo

Este sábado y domingo a las 20.00 Buitres se presentará en Plaza Mateo (rambla Wilson y Sarmiento). La banda liderada por Gabriel Peluffo tocó hace pocas semanas en el Velódromo Municipal y está ultimando detalles para lanzar un nuevo disco de estudio, luego de Mecánica Popular, de 2019. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.300; todavía quedan algunas para la fecha de este sábado.

Astroboy en Colonia

Tras casi dos décadas sin publicar música, la banda Astroboy lanzó un nuevo EP, Ver para creer, con cinco canciones, disponible en plataformas digitales, y cerrará el año presentándose este sábado en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento. Las entradas se venden por Redtickets a $ 485.

Fribo y los Ferreteros en Inmigrantes

El grupo Fribo y los Ferreteros, un proyecto de diez músicos uruguayos que fusionan “rock, blues, pop y candombe entre trompetas, saxos, teclas, guitarras, teclados, coros y percusión”, y que acaba de lanzar su primer videoclip, se presentará en el sótano de Inmigrantes (Juan Paullier y Guaná) este domingo a las 21.00. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 330.

Festisurf en Ducón

Este sábado a las 22.00, la sala Ducón (Durazno y Convención) cerrará su ciclo de toques de 2025 con un “Festisurf ansioso”, con el objetivo de que el Festisurf 10 “vuelva a la calle como en sus inicios: libre, abierto y entre todos”. En esta oportunidad, se presentarán dos bandas que vienen marcando el nuevo sonido surf uruguayo: Los Ultraman, “con un show especial en el que van a adelantar temas de su próximo disco, además de su repertorio clásico cargado de energía”, según se anuncia, y Los Reverb, “surf moderno, preciso y con una impronta muy propia”. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 300.

Cierre del año de Babel FM

La emisora pública Babel FM cierra el ciclo de la Fonoplatea 2025 con un espectáculo que contará con varios invitados y tendrá lugar el lunes a las 20.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre, con entrada gratuita. Participarán La Gramillera (sexteto de cuerdas de Música Popular), Gustavo Goldman (musicólogo e intérprete de instrumentos de cuerda antiguos), Batimento Dúo (integrado por Nacho Correa y Andrés Rey, guitarras de tango), Pollo Píriz (compositor multiinstrumentista), el reconocido bajista Popo Romano y Chorando la Milonga, un grupo de fusión de tango, milonga, choro y otros ritmos latinoamericanos.