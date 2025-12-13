Sordidez y reflectores

La historia que el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco escribió para el actor colombiano Wilderman García y estrenó en el teatro La Maldita Vanidad, de Bogotá, en 2018, regresa a la escena montevideana con una puesta escénica que confronta la masculinidad contemporánea. Dirigida por Felipe Ipar y protagonizada por Sebastián Serantes, en el primer unipersonal de su carrera, Tráfico fue aplaudida meses atrás en la sala Hugo Balzo del Sodre y del 16 al 21 diciembre, siempre a las 20.00, podrá verse en la sala Verdi (entradas por Tickantel a $ 700, 2x1 con la diaria).

Abandonado en una ruta, Álex –un joven escort de la periferia– repasa sus encuentros con clientes y el camino que lo condujo del trabajo sexual al sicariato. Entre los vínculos que lo transformaron hay dos nudos fundamentales: la relación con su padre y los perversos acuerdos con “el Francés”, un dramaturgo que le sugiere dar el paso que lo condena. “El sentido de esta obra para mí era hacer una observación de la masculinidad desde la masculinidad, de la cual no escapamos”, dijo Ipar en ocasión del estreno local. “La fortuna que tenemos hoy es que, con todos los movimientos de conciencia que se han generado, los hombres empezamos a observarnos un poco más”.

Clásico uruguayo a beneficio

Cabrerita es un retrato escénico del artista Raúl Cabrera (1919-1992), un hombre diminuto, de aspecto vulnerable, un creador atormentado que empuñaba el pincel como la prolongación de su mano. La reseña biográfica que el Museo Nacional de Artes Visuales hace del artista recuerda que pasó sus primeros años de vida en un asilo y que pese a que las internaciones en hospitales psiquiátricos fueron una constante, lo mismo ocurría con su expresión plástica. Siguiendo una vocación que lo acompañó casi desde siempre, se formó en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, en la Universidad del Trabajo, por entonces bajo la dirección de Guillermo Laborde. Estudió además con Gilberto Bellini, con el escultor español Pablo Serrano en el Taller Don Bosco y con Carlos Prevosti. Premiado en el V Salón Municipal en 1944, en el IX Salón Nacional en 1946 y en el VII Salón Municipal ese mismo año, la mayor parte de las obras que se conservan de Raúl Cabrera son acuarelas de niñas de extraña mirada.

Dos décadas atrás, Eduardo Cervieri escribió y dirigió Cabrerita, con la actuación de Carlos Rodríguez, un espectáculo que fue llevado a París, Barcelona, Londres, La Paz, Quito, Caracas, Lima, Porto Alegre y Buenos Aires. Este fin de semana regresa a su casa, el Teatro Circular, con dos funciones a beneficio de la reconstrucción de la sala 1, afectada por una inundación. Serán el sábado 13 de diciembre a las 20.30 y el domingo 14 a las 19.00. Las entradas están a la venta por Redtickets a $ 600.

Carne viva. Foto: S/d de autor, difusión

Comedia Nacional con invitados especiales

El elenco oficial y Fundación Amigos del Teatro Solís invitan a cerrar el año a lo grande en la sala principal del Solís con uno de los títulos de la temporada. Este 13 y 14 de diciembre, a las 20.30, presenta Carne viva, la obra de Denise Despeyroux dirigida por André Hübener (El Almacén Teatro), en funciones que contarán además con participaciones especiales: música en vivo a cargo de la cantante Majo Álvarez (de Majo la del 13) y del pianista Agustín Urbina, integrante de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas a $ 550 (2x1 con Comunidad la diaria) están en venta por Tickantel y en la boletería del teatro.

Estrenada en Madrid en 2014, la obra superó las 180 funciones y convocó a más de 15.000 espectadores. A nivel nacional, el montaje obtuvo ocho nominaciones a los premios Florencio, entre ellas la de Mejor actor de comedia para Daniel Espino Lara, y siete nominaciones a los Premios Podestá en las categorías Espectáculo, Dirección, Elenco, Iluminación, Escenografía, Mejor actuación y Actuación destacada de la temporada para Andrés Papaleo.

La trama disparatada de Despeyroux ubica la comedia en una comisaría que, debido a la escasez económica y para evitar recortes en sus sueldos, decide subalquilar los otros dos espacios del inmueble. De ese modo, una profesora de danza contemporánea y un par de especialistas en hipnosis se instalan y alteran el orden del recinto policial. La caótica convivencia da lugar a todo tipo de confusiones, incluyendo un cadáver que desaparece, e imprevistas confesiones filiales, a un ritmo sostenido.

Foto: S/d de autor, difusión

Despeyroux es una autora, directora de escena, actriz y docente nacida en Uruguay y exiliada en España. Estrenó cerca de 20 obras en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Montevideo, Ciudad de México, Buenos Aires y Londres, tanto de producción privada como producidas y exhibidas por teatros públicos. Desde 2014 es una habitual candidata a Mejor Autoría en los Premios Max y fue finalista en varias ocasiones, aparte de haber sido finalista, en 2018, al Premio Valle-Inclán.

La Comedia Nacional dio a conocer por primera vez en Uruguay su pieza Carne viva, que en 2014 fue escogida Mejor obra del circuito off por un jurado de críticos del suplemento El Cultural del diario El Mundo y permaneció tres años en cartel en la emblemática sala La Pensión de las Pulgas.

Vocación de crear

El jueves 18 de diciembre a las 20.00 en Tribu Espacio Cultural (Maldonado 1858) será la presentación de CORPOrealidades, una publicación que recoge el proceso de trabajo de la activación y puesta en valor del archivo de la bailarina, coreógrafa y artista visual Teresa Trujillo.