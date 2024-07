La fórmula presidencial del Partido Nacional (PN), integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, asistio al Congreso Nacional del Herrerismo, que se llevó adelante este sábado en el Centro Gallego de Montevideo. Ambos llegaron cuando el encuentro ya había iniciado y su ingreso al recinto obligó a la excandidata a la Presidencia Laura Raffo a interrumpir su discurso por varios minutos, ya que muchos de los presentes se abalanzaron sobre Delgado y Ripoll para saludarlos.

En su oratoria, que duró casi 35 minutos, Álvaro Delgado hizo mención a varios temas. En el inicio sostuvo que desde del 30 de junio, “el herrerismo también es mi casa, no tengan dudas”. Recalcó que “este sector es permanencia, compromiso, convicciones, firmeza y militancia. Este sector que es pragmatismo en la acción. Y quiero agradecer al herrerismo y a mi amigo Luis Alberto Heber”. También saludó a Raffo, con quien compartió “una interna donde las preferencias nunca fueron diferencias”.

Resaltó que tras el resultado de las internas, el PN “procedió bien, y tomamos juntos la decisión de cambiar el paradigma y abrir el partido. Y a muchos sorprendió, claro que sí. Pero vaya si en la historia del partido hubo instancias que sorprendieron, que abrieron el partido, pero que además pudieron hacer posible que fuera gobierno después de 85 años”.

“Pasamos a otra etapa, juntos en el Partido Nacional, ya que nadie vota partidos donde hay inestabilidad, desunión y asperezas. Por eso, la unidad del partido, que fue un activo en la campaña en la primera etapa en la interna, va a ser un activo en la campaña rumbo a octubre y noviembre. Espalda con espalda, porque lo que está en juego es mucho más que cinco años por delante. Quizás esté en juego 15 años. Tiene que ver con acción, gestión y valores. Y vaya si en el herrerismo es valiosa la tolerancia, el respeto, pero sobre todo la libertad”, dijo Delgado.

Sobre la gestión de gobierno, dijo que la actual administración “logró dos condiciones determinantes con el tiempo, que es la credibilidad y el generar confianza. Y si hay algo que no tiene el Frente Amplio es credibilidad, por la actitud que tuvo todos estos años con la gestión que hizo, y mucho menos generar confianza. Estoy convencido que Uruguay no va a cambiar de rumbo”.

En otro tramo de su discurso, se refirió al candidato a la Presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi, y sobre la decisión de que no participe actividades donde esté presente más de un candidato de la coalición de gobierno.

“Es una falta de respeto a la gente tomar la decisión de que, si van los demás, yo no voy, como dijo el candidato Orsi hace días. Para ser presidente de la República, no solo tenés que ganar una interna, tenés que estar dispuesto a dar la cara, a no tener miedo, a tener propuestas y sobre todo a estar preparado para ser presidente”, expresó el dirigente, en medio de gritos y aplausos.

En esa línea, sostuvo que “el Frente Amplio hasta ahora escondió el programa, ahora quieren esconder al candidato, esa es la verdad”, dijo, y agregó que “está bueno que Yamandú Orsi diga lo que piensa, porque ahora representa una parte importante del Uruguay, y a un partido importante de Uruguay, que fue gobierno. La gente merece una campaña electoral con información. Hoy es esta etapa y estas son las reglas”.

Laura Raffo y Álvaro Delgado, durante el Congreso Nacional del Herrerismo, el sábado 27 de julio, en el Centro Gallego de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino

Delgado cuestionó ante los presentes: “¿Qué piensa Orsi sobre el plebiscito de la Seguridad Social, ya no como persona, sino como candidato único del Frente Amplio? ¿El Frente Amplio se va a definir o va a seguir en libertad de acción?”. “Yo no podría permitir, como candidato único del Partido Nacional, que el partido no tenga una definición única como colectividad política en el tema”, manifestó.

Se preguntó, además, qué hará Orsi en materia de política internacional, “si va a seguir escapándose a condenar la proscripción de María Corina Machado y de tantos otros, como en Venezuela, no queriendo firmar declaraciones porque en definitiva capaz que algunos se enojan”.

El candidato a presidente se despidió diciendo que “es momento de terminar con las inseguridades, de camuflar las carencias y de huir a hablar de los programas” “Dar la cara, decir lo que vamos a hacer y darle a la gente la certeza que necesita. En esa línea de campaña, van a contar conmigo, y juntos vamos a hacer de este Partido Nacional la locomotora de la próxima coalición de gobierno, que nos va a tener en la primera fila. Yo cuento con el herrerismo”, exclamó.

Ripoll a Orsi y a Cosse: “Cuando quieran y donde quieran estamos prontos para debatir”

La candidata a vicepresidenta por el PN, Valeria Ripoll, agradeció nuevamente el recibimiento en la colectividad política, y reconoció que hay blancos que tienen dudas sobre su designación. También hizo un resumen sobre su experiencia laboral y sindical, y reiteró que formó parte de Adeom [Asociación de Empleados y Obreros Municipales], al que calificó como un “sindicato machista”.

Manifestó, además, que es muy respetuosa con PN y con su historia. “De un día para el otro no podría decir que fui blanca de toda la vida porque no lo fui, además de que sería una falta de respeto con quienes sí lo han sido toda la vida”, expresó.

Tuvo palabras también para Orsi. Dijo que candidato del FA es el responsable de que la Intendencia de Canelones tenga “el mayor déficit de su historia” y denunció que “tiene más de 500 contratos realizados por amiguismo”.

“Lo hacen de la misma manera que lo hace Salto, con esa impronta del Frente Amplio. Van a buscar militantes de otros partidos y los llevan contratados a la intendencia con sueldos que después pagan todos los vecinos. Así pretende Orsi gobernar el país”. Sobre la candidata a vicepresidenta por el FA, Carolina Cosse, dijo que “después de 35 años de gestión frenteamplista en Montevideo, ha tenido la peor gestión. Ya ni siquiera siente vergüenza de utilizar la estructura de la intendencia para llevar adelante su candidatura”.

“El resumen, de la intendencia de Carolina Cosse es una ciclovía en la Rambla y una ciclovía en avenida 18 de Julio. Esa es la obra que deja esta intendenta, recaudando más de 2 millones de dólares por día en Montevideo”, dijo.

“Cuando quieran y donde quieran estamos prontos para debatir con los dos candidatos del Frente Amplio”, dijo sobre el final.

“Pueden contar conmigo, merecemos volver a ser gobierno y que Álvaro Delgado sea nuestro presidente en 2025”, concluyó.