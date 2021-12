1- Livosur

Olimpia en femenino y Bohemios en masculino se consagraron campeones en voley sala. La Livosur, que tuvo que detener sus competencias en 2020 producto de la pandemia, se reactivó en 2021 y terminó aquellos torneos inconclusos. En la imagen de la jornada de finales, en el gimnasio de Bohemios, se enfrentaban Olimpia y Juan Ferreyra.

Foto: Ernesto Ryan

2- Copa Sudamericana

Será un año recordado por el retorno de los clásicos en competencias internacionales. Peñarol y Nacional volvieron a verse las caras, esta vez por la Copa Sudamericana, en una llave de ida y vuelta, definida en el Campeón del Siglo en favor de los locales, pese a la derrota por 0-1. La ida se jugó en el Gran Parque Central, el 16 de julio, y el resultado 2-1 fue determinante para la clasificación aurinegra, por goles de visitante.

Foto: Ernesto Ryan

3- Clasificatoria al Mundial de rugby

En el Estadio Charrúa, el 9 de octubre, la selección uruguaya de Rugby le ganó a EEUU 34 - 15 y los Teros clasificaron al Mundial 2023, que se realizará en Francia. Es la tercera clasificación consecutiva de la celeste que, en la edición pasada, venció a Fiyi y ahora buscará ganar dos partidos en un grupo con Nueva Zelanda, Francia, Italia y un equipo africano a definirse.

Foto: Alessandro Maradei

4- Juegos Olímpicos - Remo

Bruno Cetraro y Felipe Klüver protagonizaron una de las historias más conmovedoras del deporte uruguayo en 2021. Los jóvenes remeros se metieron en la final olímpica, entre los seis mejores de la competición en la categoría de doble par peso ligero. Aquel día, en el canal Sea Forest de la bahía de Tokio, Felipe alzó los brazos bien alto al terminar la semifinal en segundo lugar, consiguiendo la clasificación. Un rato después, confesaría que luego de ese gesto volvió a sentarse rápidamente, “porque sentí cómo me subía todo”, haciendo referencia a su estómago revuelto tras dos mil metros de remadas a puro esfuerzo.

Foto: Facundo Castro

5- Eliminatorias FIFA - Uruguay vs. Bolivia

No fue un año fácil para la selección uruguaya. El cierre del 2021 dejó trunca la última campaña de Tabárez al frente de la celeste, luego de cuatro derrotas consecutivas contra Brasil, Argentina (dos veces) y Bolivia (en la altura). Pero si hubo un punto alto, fue el regreso del público a la cancha, tras varios partidos a puertas cerradas y gradas vacías. El 5 de setiembre, Uruguay recibió a Bolivia en el estadio Campeón del Siglo y ganó 4-2, con su gente.

Foto: Ernesto Ryan

6- Copa Nacional de Clubes de OFI

El territorio nacional se colmó de fútbol. Tras meses muy difíciles y de mucha incertidumbre para muchos clubes del fútbol del interior, el 99,7% del territorio nacional, como calculó nuestro compañero Santiago Castro, volvió a llenar sus canchas de botines, gritos y coloridas camisetas. El título fue para Central de San José, su cuarta consagración, pero en el medio, decenas de partidos y miles de almas disfrutando del juego. En la foto: Claudio Izzi, segundo árbitro asistente, Denis Martín Larrosa y Gonzalo Umpiérrez, de Ituzaingó, Alexis Duque, de Porongos, por la 17ª Copa Nacional de Clubes, el domingo 10 de octubre de 2021, en el Parque San Rafael, en Punta del Este.

Foto: Fernando Morán

7- Campeonato Uruguayo 2020

Atípico como año con dos campeones uruguayos, fue que Nacional jugara una final frente a Rentistas, equipo merecedor de la instancia por lo hecho durante el Apertura, cuando se consagró campeón. En el medio pasó el Clausura, en el que Liverpool se consagró, y la semifinal en la que Rentistas triunfó sobre el negriazul para ganarse su lugar de finalista y su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 7 de abril, el bolso levantó la copa como bicampeón, sobre el césped sintético del Complejo Rentistas. Un escenario atípico, para un torneo atípico.

Foto: Fernando Morán

8- Campeonato Uruguayo 2021

La foto cambió radicalmente para el Campeonato Uruguayo 2021, porque la definición fue entre Peñarol y Plaza, en el estadio Centenario, el 8 de diciembre y con las tribunas colmadas. El festejo fue aurinegro, luego de quedarse con el Clausura y la tabla Anual, enfrentando al equipo coloniense, campeón del Apertura, en la semifinal.

Foto: Ernesto Ryan

9- Juegos Olímpicos - Atletismo

Agridulce. Pocos deportistas uruguayos tuvieron un 2021 tan cargado, de lo bueno y de lo malo, como María Pía Fernández. Siempre aludiendo a lo deportivo, está claro. Luego de conseguir la clasificación tan deseada a sus primeros Juegos Olímpicos, estando ya en Tokio Pía fue diagnosticada con un desgarro de nueve milímetros, que le impidió rendir al máximo en el momento más deseado. Pese al riesgo que eso significaba por estar lesionada, salió a la pista, completó la prueba y más tarde diría: “Yo pedí para estar en esa largada”. Uno de los momentos más conmovedores de la historia de Uruguay en los JJOO. Antes, el 2 de mayo, cuando ni se imaginaba todo lo que vendría después, se consagraba una vez más campeona nacional en los 1500 metros, en la pista Darwin Piñeyrúa.

Foto: Ernesto Ryan

10- Juegos Olímpicos - Vela

Dolores Moreira llegó a sus segundos Juegos Olímpicos. Luego de haber debutado joven en Río, pretendía meterse en el top 15 de la clase láser radial en este 2021. Luego de un ciclo cargado de lesiones y altibajos, su actuación fue aceptable, pero seguirá comprometiendo esfuerzos para llegar mejor aún a París 2024. Se quedó con un 22º lugar, promediando la flota. Por ahora, acumuló una valiosa experiencia, que ojalá más adelante pueda capitalizar, y algunas imágenes que guardará como recuerdo.

Foto: Facundo Castro

11- Liga Femenina de Básquetbol

Allí donde emboca una campeona, no emboca más nadie. Eso dice el saber popular y por eso las basquetbolistas cortan las redes cuando les toca levantar la copa. Defensor Sporting y la Liga Femenina de Básquetbol vivieron meses de sana relación. Las fusionadas se quedaron con la edición 2020, que terminó el 9 de marzo, en el CEFUBB, y volvieron a consagrarse en la edición 2021 en diciembre, en el gimnasio de Larre Borges. No hubo red que sobreviviera.

Foto: Ernesto Ryan

12 y 13- Torneo Federal de Hándbol

Después de un 2020 trunco, el 2021 vino para prolongar hegemonías en el hándbol. El año arrancó, paréntesis para ellos, con la participación de Uruguay en un Mundial masculino por primera vez en la historia. Aquello fue en enero y, ya en diciembre, se definieron los federales de hombres y mujeres. Colegio Alemán y Scuola Italiana se consagraron campeones respectivamente, venciendo a Pontevedrés y Malvín en las finales y demostrando que por algo hace varios años que dominan la escena.

Foto: Ernesto Ryan

Foto: Ernesto Ryan

14- Uruguayo de fútbol sala

En el Polideportivo de Las Piedras, Peñarol se coronó campeón de fútbol sala frente a Boston River, el 18 de diciembre. No solo fue campeón, sino que es actualmente tricampeón de la disciplina, expresando su dominio también en la rama femenina, donde es actualmente tetracampeón luego de superar a Nacional en la definición.

Foto: Federico Gutiérrez

15- Segunda División Profesional

Todo cambió para Albion en los últimos meses del año. Primero quebraron una historia de más de 100 años sin ser de primera. Darlin Gayol, DT, lo festejaba tras el final del partido que le dio el ascenso, el 9 de noviembre. Sin embargo, luego cambió el presidente, por la renuncia de Leonardo Blanco al cargo y finalmente cambió el técnico, para terminar 2021 con Ignacio Risso como el designado para liderar al equipo en primera.

Foto: Ernesto Ryan

16- Liga Uruguaya de Fútbol Playa

El deporte veraniego tiene eso. Una temporada puede terminarse casi un año más tarde, y sin embargo, el mismo año en el que estaba previsto su final. Tras la suspensión por pandemia en el verano pasado, pero ya en 2021, se reanudó la disputa en los últimos meses. Malvín y Cerrito recibieron el verano el 20 de diciembre en la playa Pocitos, jugando la final, que terminó con triunfo para los azules, por penales. En cancha estuvieron varios de los que más temprano en el año, representaron a la celeste en el Mundial FIFA de la disciplina, llegando hasta cuartos de final.

Foto: Natalia Rovira

17- Campeonato Uruguayo Femenino

El fútbol femenino tuvo un año cargado de actividad y de tensiones políticas en la interna de AUF. Ya se ha escrito un resumen al respecto. Pero entre lo más destacado, Nacional llegó a semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. También la había disputado Peñarol (la edición 2020 postergada por pandemia para 2021), pero no pasó de fase. Tricolores y aurinegras dominan el fútbol local, y en partido por la tercera fecha del Uruguayo, el 3 de octubre, no se sacaron diferencias. Fue empate 2-2, en un campeonato que se definirá recién en 2022.

Foto: Fernando Morán

18- Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje

El Lago Calcaño ha mutado en los últimos tiempos. Además de proyectos inmobiliarios a su alrededor, ha visto cómo las federaciones de remo y canotaje desarrollan su centro de entrenamiento, en busca de potenciar a sus deportistas. En ese marco, Uruguay recibió el Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje. La primera jornada se realizó el 17 de diciembre y el balance al final de la competencia fue de 20 medallas para los celestes en la categoría absoluta.

Foto: Federico Gutiérrez

19- El Metro

Larre Borges consiguió, luego de varias temporadas intentándolo, el retorno a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Será para la próxima edición, la que comience en 2022. Lo coronó con el título del Metro, venciendo en la final al otro ascendido, Stockolmo. En la foto, Felipe García, de Larre Borges y Sebastián Pereyra, de Stockolmo, en el Palacio Peñarol, el 11 de Octubre.

Foto: Ernesto Ryan

20- Copa Nacional de Fútbol Femenino

Con 34 equipos se disputó la 19ª edición de la Copa Nacional de Fútbol Femenino. El título se lo quedaron las de Laureles de Fray Bentos, al vencer por penales a Nacional de Florida. En la foto, durante la disputa de fases previas, Catherine Solla, de Nacional, Anavi Agustina Valdivia, golera de Barrio Perlita, el sábado 23 de octubre, en el estadio Campeones Olímpicos, en Florida.

Foto: Fernando Morán

21- Selección femenina sub 17

El 2022 vendrá con intensa actividad para las selecciones femeninas. Tanto la mayor, como la sub 20 y la sub 17, jugarán sus respectivos torneos sudamericanos, buscando clasificaciones a mundiales, además del buen desempeño. Antes de fin de año, las chicas de la sub 17 hicieron su debut internacional enfrentando a Brasil, una potencia continental, en el estadio Charrúa, el 15 de diciembre. Fue empate 1-1.

Foto: Ernesto Ryan

