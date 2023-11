Lila1979 | Empatizo totalmente. A mí las fiestas me ponen muy triste y cada vez que escucho hablar de Fin de Año me bajoneo un montón. Propongo “El Gordo de diciembre” o “El Gordo de cierre de ciclo anual”. Pongámonos en el lugar del otro un poco, por favor.

Non_Binary | Es escandaloso que se diga que le cambiaron el nombre a “el Gordo”. Le cambiaron el nombre a “le Gorde”. Basta de fascismo.

Canarios Organizados | Mala tos le siento al gato... Me parece que los amigos de la Banca de Quinielas están jugando para uno de los precandidatos... o mejor dicho, para UNA... La Grande, La Amplia... medio que todo lo mismo... ¿no?

Camilo_IPA | ¿Qué podemos esperar de un mundo en el que la mitad de la gente pasa hambre y la otra mitad lucha contra el sobrepeso? ¿No habrá llegado el momento de que todos los seres humanos dejemos de comer? ¿No será hora de empezar a andar desnudos, tirándonos pedos y eructos cuando tenemos ganas y no cuando la sociedad nos dice que es correcto hacerlo?

Mila_Antropoi | @Camilo_IPA Qué interesante lo que decís. Hace tiempo que no te veo en las asambleas pero te quería preguntar qué pensás de esto de ANARCOESTADO que tanto están hablando... Debe estar bueno, no?

Camilo_IPA | Hola @Mila_Antropoi, cómo andás, seguís con las croquetas de seitán?? Mirá, hay mucha gente que piensa que Anarco y Estado son dos cosas que no van juntas, pero allá ellos, los prisioneros del pensamiento lógico, binario y alter-excluyente que generó figuras nefastas como Sergio Massa. Igual ni idea lo que decís porque estoy en Bariloche con mi tía que me pagó todo y solo me conecto para el Foro Web.

OLGA1959 | Pura bomba de humo, no se coman la pastilla. El Gordo se cambió el sexo porque estaba hasta las manos. Caso Marset, Caso Astesiano, Caso Puerto de Montevideo, Caso Penadés, Caso Salto Grande, Caso de Galicia, en todos tenía fichas y ahora se veía venir la noche. Lafluf y Seré son dos nenes de pecho al lado del Gordo. Investiguen.

Alberto Courier | Por un lado me parece bien, porque este tipo de medidas que separan el juego de la gente ayuda a combatir la ludopatía. Por otro lado veo que se genera un posible conflicto legal entre la Dirección de Loterías y Quinielas y los consumidores, porque ¿qué pasa con los que ya compraron números para el Gordo de Fin de Año y ahora resulta que, técnicamente, el sorteo ya no existe más?

Liberal | Estoy en contra de la Lotería. Papá Estado no puede inmiscuirse en los juegos de azar, porque tarde o temprano va a terminar inclinando la balanza para un número u otro. Yo jugaba a la Quiniela hasta que me di cuenta de que, tras la llegada del Frente Amplio al poder, el 8 empezó a salir mucho más seguido que antes. El azar sólo fluye con naturalidad allí donde reina la LIBERTAD.