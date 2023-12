De: Omar Paganini

Para: Francisco Bustillo

Panchito, tal como acordamos cuando te suplanté, te voy a hacer algunas consultas sobre el temita este de manejar la cancillería, que es bastante diferente al Ministerio de Industria. Viste que en Gaza está jodida la cosa. Ahora está la propuesta de exigir un alto al fuego en las Naciones Unidas. Hay muchos países a favor, pero Estados Unidos está en contra. ¿Qué posición te parece que debería apoyar Uruguay?

De: Francisco Bustillo

Para: Omar Paganini

Omar, es un tema complicado. Oponerse a un alto al fuego debilita el multilateralismo, y Uruguay, como país chico, siempre ha apostado al multilateralismo. Lo que yo haría es apoyar el alto el fuego.

De: Omar Paganini

Para: Francisco Bustillo

Genial, muchas gracias. Quería saber qué hubieras hecho para hacer lo opuesto. No quiero tener tantos quilombos como vos. Jajajajaja.

De: Francisco Bustillo

Para: Omar Paganini

Jajajajajaja… ¡Estuviste muy bien! Sabés que yo traté de hacer eso mismo, pero cuando me convencía de algo y decidía hacer lo opuesto pasaba a estar convencido de esto último y tenía que hacer lo opuesto, y terminaba en un loop del que no podía salir. Al final terminaba haciendo cualquier cosa. Jajajaja.

De: Omar Paganini

Para: Francisco Bustillo

Jajajaja. ¡Se notaba!

De: The Pentagon

Para: Omar Paganini

Señor Paganini, hemos seguido su trayectoria muy de cerca y queremos felicitarlo por su trabajo. De hecho, nos gustaría invitarlo a formar parte de nuestra organización, concretamente como secretario general de la OEA.

De: Omar Paganini

Para: The Pentagon

Señores del Pentágono, les agradezco mucho su ofrecimiento. Pero, honestamente, no me gusta la idea de quitarle el trabajo a alguien, y mucho menos en este caso, ya que el cargo que me ofrecen lo ocupa un uruguayo.

De: The Pentagon

Para: Omar Paganini

Señor Paganini, no se preocupe por eso. El agente Almagro ya comenzó a preparar su vuelta a la cancillería uruguaya, desde donde seguirá aportando a nuestra organización.

De: Luis Almagro

Para: Yamandú Orsi

Yamandú, querido. Sabés que dentro de unos días voy a estar en Uruguay. Me gustaría juntarme contigo. Sé que mi relación con mi querido Frente Amplio no está pasando por su mejor momento, pero ha pasado mucha agua debajo del puente desde mi expulsión. Creo que hoy por hoy Uruguay necesita que dejemos atrás nuestras diferencias y nos pongamos todos de acuerdo por el bien del país.

De: Yamandú Orsi

Para: Luis Almagro

Querido Luis, cien por ciento de acuerdo con tus palabras. No son momentos de confrontar sino de sumar. Tenemos que poner el hombro todos juntos, porque todos somos uruguayos. ¡Nos vemos en unos días!