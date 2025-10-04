De más y de menos
De más
- Ir a entregar ayuda humanitaria y que los fascistas genocidas que te interceptaron no te maten.
- Los juguetes didácticos de madera que te sirven para sentirte menos culpable por tener a tus hijos mirando la tele siete horas por día.
- Tener gente de tu país escuchando a Netanyahu en la ONU, para atender todas las campanas y poder anotar.
- Los emprendimientos urbanísticos que pueden establecerse en zonas anteriormente pobladas por gente que no agregaba valor y andaban medio descalzos.
- Las chombas de Flavio Perchman.
- Flavio Perchman
- No saber quién es Flavio Perchman
- Que el gobierno tenga la humildad suficiente como para no querer entrar en la historia.
- Que te regalen una entrada para ver a Rod Stewart, así la podés vender y con eso comprar entradas para el tablado durante todo febrero.
- Ser maduro y poder separar las canciones del Pelado Cordera de sus declaraciones, a pesar de que no pensás escuchar ninguna de las dos.
- Que Fernando Cabrera deforme tanto las canciones que parezcan nuevas.
- La guita.
- Los antialérgicos.
- Haber averiguado finalmente quién es Larbanois y quién es Carrero.
- Las clases de pilates en las que te dejan comer choripán y tomar cerveza.
- Admirar a Javier Milei desde Uruguay y estar tranquilo porque no va a tardar en aparecer en otro país algún facho al que adorar.
- La entrevista a Carlos Negro que sale en esta misma página.
De menos
- Que los triunfos de Uruguay ya no sean en fútbol sino en deportes como atletismo, remo y vela, que están hechos para los gringos.
- Empezar a calcular cuánta comida vas a comprar para la cena de Fin de Año y que la muerte de un bisabuelo te obligue a hacer todos los números de nuevo.
- Prepararte durante semanas para dar un discurso en la ONU y que después te escuchen solamente un par de delegados que se quedaron dormidos.
- Que el stripper de tu despedida de soltera caiga disfrazado de empleado público.
- La barba de Flavio Perchman.
- Flavio Perchman
- Que al final de cuentas Gabriel Oddone sea el único que sabe lo que quiere hacer.
- Que todavía no se sepa por qué un 121 terminó en el mar en la rambla de Pocitos.
- Que antes se pudiera acumular sueldos y cargos incompatibles y ya no se pueda.
- Terminar convenciéndote de que el impuesto del 1% a los ricos es contraproducente.
- Que ningún gobernante en Uruguay esté tan loco como para adelantar la Navidad.
- Tener que quedarte varado en Estados Unidos por el shutdown del gobierno, que cerró todas las oficinas públicas, incluidas las de migración.
- Que un senador que heredó un patrimonio trate de nenes de papá a unas personas que arriesgan la vida a manos del ejército de Israel por llevar unos paquetes de fideos.
- Pedirle a Chat GPT que te dé argumentos para demostrarle a tu pareja que no tiene razón.
