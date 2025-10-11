Pompita. Un escándalo relacionado a la entrega de un pasaporte te perseguirá hasta 2029. Considera la posibilidad de posponer tus proyectos para 2034.

Capricornio. Descubrirás un tesoro enterrado en el jardín. Desgraciadamente, es el jardín del vecino, así que terminarás en la cárcel.

Géminis. Realizarás varios viajes en el próximo año. Uno de ellos será al futuro, por lo que no tiene sentido que te digamos qué te depara el destino.

Ariel. De acá a fin de año, otros cargos de gobierno se mandarán más cagadas que las tuyas en ese tiempo. Por eso durarás hasta marzo, ya que, como mucho, echan uno por mes. Aprovecha ese tiempo para hacer contactos y ahorrar.

Leo de Círculo. La falta de ganas en el gobierno actual hará avanzar muy lentamente las investigaciones sobre tu gestión. Tendrás unos años de tranquilidad, a pesar de las jodas en las que te involucraste. De todas maneras, no te demores en cambiarquemar tu celular.

Horacio del Norte. Tu hogar es tu refugio. Por eso, intenta preservar la armonía reprimiendo tus emociones. No expreses lo que sientes y evita comentar, hasta el día del embarque, que compraste ese pasaje de ida a la selva de Misiones.

Usuario de Madera. Podrá consultar el estado de su tarjeta en “Consultar”. Haga clic en “Tarjetas de Débito” y luego en “Consulta de Tarjetas”. Si dice 0, es 0.

Sagitary Girl. Continúa con tu viaje de autosanación a través de la psicogenealogía y los registros akáshicos. Ya sabes que desde el banco te pedirán que presentes el certificado que acredite que estás de licencia médica desde 2017. No te enojes con ellos, no saben la importancia de conocerse a sí mismo.

Psiquiatra de Plata. Te llegarán tentadores ofrecimientos laborales que te harán dudar. No te apresures a aceptar, ellos siempre pueden pagarte más. Si se cansan de tus demandas interminables y le dan el trabajo a otro, no te preocupes. Quiere decir que el destino tenía otros planes para ti.