Montevideo, 15 de diciembre de 2023

1) El presente contrato tiene como objeto la construcción de dos (2) patrulleras oceánicas para la Armada uruguaya por parte del astillero Cardama. Se entiende por “patrullera oceánica” un barco común y corriente con un par de cañones encima.

2) El representante legal del astillero Cardama es Mario Cardama, natural de Galicia y sin demasiado sentido de la originalidad a la hora de ponerle nombre a una empresa suya.

3) La empresa garante de este contrato será Eurocommerce, también conocida como Euro Commerce, Eurocomerce o Eurocom, según qué lista de empresas dedicadas a negocios fraudulentos se consulte.

4) La empresa está domiciliada en Unidad 8079, planta baja, 30 Bloomsbury Street, Londres. Ahora hay una inmobiliaria, pero si necesitan transmitir un mensaje pueden dejárselo a los muchachos que están ahí. El mejor momento para encontrarlos es al mediodía, porque generalmente a esa hora dejan de mostrar casas y vuelven a la oficina para almorzar. Bob es el más dado y simpático, pero Ellen y Arthur también son buena onda. Parecen medio secotes, pero es porque son tímidos. Hablen con cualquiera de ellos.

5) El representante legal de la empresa es Vladimir Suzdalev, natural de Rusia, cuyos datos están disponibles en el perfil de Linkedin que creó cinco (5) minutos antes de la firma del presente contrato.

6) Este contrato se rescindirá automáticamente en caso de incumplimiento por cualquiera de las dos partes. No se rescindirá automáticamente por cuestiones políticas. Las diferencias de carácter político serán dirimidas entre el Estado uruguayo y los representantes de Cardama en Uruguay, preferentemente cuando estos no estén en campaña electoral, porque a los blancos les gusta mucho recorrer el interior y tienen poco tiempo.

7) Cardama no será responsable por los daños a las embarcaciones causados por el mal uso. Se entiende por mal uso el poner a las embarcaciones en contacto con el agua o permitir que seres humanos se coloquen encima de ella.