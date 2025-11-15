Jorge Freselmi. Uy, cómo nos quieren engatusar de nuevo. Parece un calco del arranque del coronavirus. ¿Se acuerdan que empezó con vacunas para perros y gatos y después nos quisieron pinchar a todos?

Lokicomic_1979. Está muy bien; Batman tiene que tener rabia para combatir el mal, no se puede ir suavecito contra el crimen. Pegue, Hombre Murciélago, pegue.

Lauro Viale. El Instituto de Higiene es una mugre. Es de esas contradicciones típicas de Uruguay: tenemos un Cerro Chato, una cárcel en Libertad y un presidente del Partido Nacional que es de Peñarol.

Daria Aguante 25 Villa Dolores. El Dr. Danza distraído con todo el show de las mutualistas y se le escapó el murciégalo! Por qué no arregla con Magurno y se dejan de jorobar? Que juegue en Salud Pública el campeonato y con Welcome los playoffs y listo.

Val Buceo. Rabia tenemos las maestras con este gobierno que nos prometió que iba a sacar la obligación de dar matemáticas y no ha cumplido. Con Caggiani se había pactado concentrarnos en el tema del collage con fideos, los germinadores de lentejas y el nacimiento de las mariposas. Sepan cumplir.

Phil Alcohollins. Murciélagos siempre hubo, no es un problema que venga con este gobierno. Vamos a ser justos. Pero que vengan con rabia sí que es algo de ahora. Esa envidia al que le va bien, al que emprende, es típica de los zurdos.

Cipriani_Bot_2020. No dejes tu salud en manos de irresponsables. Por este mes afiliate gratis al Cuadrado Católico. Pedí hora con nuestros promotores y llevate un inyectable de ASSE de regalo.

Pulpo Pol Pot. Que vengan todos los murciélagos con rabia que quieran!! Bajamos la lista de espera en la policlínica antirrábica en Pueblo Ansina en un 32% en el trimestre móvil junio-agosto. Hay rumbo!!

Come As You Arepa Foodtruck. Queridas y queridos foristas, los invitamos a nuestro emprendimiento de comida venezolana y rock alternativo. Ahora justo estamos estacionados enfrente al Estadio, cerca del Instituto de Higiene. Pueden venir a disfrutar nuestras exquisiteces llaneras mientras avistan al murciélago.