Tauro. Deberá intentar que los del MPP le paguen la indemnización por su despido de M24, con pocas chances de lograrlo dada la actualización ideológica del sector, que ha abandonado ese tipo de infantilismos de izquierda.

Capricornio. Mañana su equipo jugará un partido que le podrá dar el Campeonato Uruguayo, salvo que usted sea una rareza estadística hincha de cuadro chico, en cuyo caso también le conviene mirar el partido, porque se agarrarán a piñas y va a estar bueno.

Leo. Antes de fin de año, la vida le deparará muchas sorpresas e impactantes novedades. No quiere decir que sean buenas. No van a ser buenas. Malas.

Géminis. Vivimos un tiempo propicio para los gemelos. Se sentirán muy cómodos en un marco general de dualidad, declaraciones contradictorias, viru viru, te digo algo y después lo contrario, yin yang, Bukele-ukelele-metelequesonpastele.

Albín. La posición de los narcoastros hará que tú y tu familia deban atravesar un período signado por grandes dificultades. Aflójale al polvo de estrellas. Necesitarás toda tu lucidez para superar nuevos inconvenientes.

Aries. La felicidad que desde hace tiempo tanto anhelas está a la vuelta de la esquina. ¿La de la cuadra por la que venís o por la de enfrente? Desgraciadamente es imposible predecir el futuro, así que no te podemos ayudar.

Leo. No le haga caso al que escribió la predicción para Leo anterior. Es un chanta que entró porque se mueve a una persona con guita que tiene acciones en este diario. A usted le va a ir bárbaro.

Dragón. No se apure para definir el menú para la cena de fin de año. Recuerde que el año nuevo chino es a mediados de febrero.

Raspadita. No juegue, es una estafa.

Masón. Aparecerás en el próximo libro de Fernando Amado. Si no es en ese, será en el siguiente o en alguno de los 17 que vengan después.

Albert. Dios no juega a los dados con el Universo. A los astros, en cambio, les encantan la timba, el chupe, las drogas y las orgías. ¿Ciencia o astrología? La respuesta es obvia.