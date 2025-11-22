Antisemitismo. Se trata de una palabra ya existente y que ha sido ampliamente utilizada en el último siglo, pero en 2025 adoptó un nuevo significado. Pasó de nombrar la discriminación hacia los judíos a definir las críticas a las políticas genocidas de Israel. El cambio generó el rechazo de quienes critican al sionismo, que se sienten injustamente acusados, y también de los antisemitas de verdad, que se sienten injustamente invisibilizados.

Pendejodemierda. Es común que los adolescentes acuñen nuevas palabras y estas se propaguen por internet a la velocidad de la luz. También es común que los adultos queden desconcertados ante el fenómeno, ya que de un día para el otro se encuentran con que todo el mundo parece entender una palabra que ellos jamás escucharon. El caso más extremo es el de la palabra compuesta seis-siete, cuyo significado es un misterio para cualquiera persona mayor de 15 años. Es precisamente esta moda lo que disparó el uso del neologismo pendejodemierda. Frases como “aprendé a hablar bien, pendejodemierda” o “el pendejodemierda de mi hijo casi ni me habla, y las pocas veces que lo hace no entiendo qué carajo me está diciendo” se escucharon con mucha frecuencia a lo largo de 2025.

Presupuesto. El mundo entero estuvo pendiente de las negociaciones por la administración de las cuentas públicas entre la oposición y el primer gobierno de la historia que no cuenta con mayoría parlamentaria. El caso uruguayo ocupó informativos, programas de chimentos y redes sociales de todo el planeta, donde se viralizaron figuras como Mad Man Salle, Os Pasteleiros do Cabildão y los Pagliacci Viera e Da Silva. Presupuesto resultó ser la palabra que mejor definió este circo oriental.

Orsiada. Este neologismo se utiliza para describir una situación en la que alguien no se anima a decidirse entre dos extremos y elige colocarse en un punto equidistante entre ambos. Toma su nombre del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, conocido por este tipo de posturas. Podría llegar a ser el primer caso en que un vocablo sea elegido como palabra del año en 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.