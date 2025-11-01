Registrate
De más
Sentarte a tomar un café y tener una charla distendida con alguien que quiso estafar al Estado
El reconocimiento de la Real Academia Española a Sebastián Marset por haber inventado un nuevo acento latinoamericano con el que hablar en los videos.
Tener amigos que se dediquen al lavado de activos.
Que tus conocimientos sobre construcción de barcos te sirvan para convertirte en el centro de cualquier conversación.
Encontrarte con aquel profesor que te hacía perder todos los escritos en el liceo y enterarte de que es alcohólico y vive en la calle desde hace cinco años.
Que Chat GPT te diga que hacés buenas observaciones y tus preguntas son excelentes.
Los amigos que te tienen presente, te escriben para preguntarte cómo estás y llegan al extremo de interesarse por tu respuesta.
Vengarte de los que quisieron enchufarte un muerto y que encima te den una embajada en Portugal por eso.
Pagar la suscripción a El Faro de Vigo para poder escuchar la otra campana del caso Cardama.
Salir a decir que los zurdos uruguayos no entienden a la gente de a pie y por eso se sorprendieron ante la victoria de Javier Milei, que para cualquier otra persona era algo obvio, recién al día siguiente de las elecciones legislativas argentinas.
Que tu hijo adolescente ocupe su liceo y te dé un fin de semana de paz y tranquilidad.
La calidad de la hotelería en la cárcel de Florida.
Cabildo Abierto.
De menos
Que se busquen excusas, como que la garantía de Cardama la daba la empresa de un ruso que figuraba con un solo empleado, con una dirección falsa y que en la web tenía la foto de un banco canadiense acusado a su vez de estafa, para no continuar las Políticas de Estado en Defensa Nacional.
Que hayan obligado al expresidente a parar sus vacaciones por una de tantas cagadas de su gobierno.
Que aparezcan casos de empresas fantasmas que estafan al Estado y de lavado de dinero justo cuando estás intentando defender el secreto bancario.
Los militantes que no dudan en aplicar el nefasto “izquierdómetro” a sus dirigentes sólo por no hacer ni decir cosas de izquierda.
No poder complementar tus seis ingresos con un séptimo porque ya parece que no te estás dedicando a una de las seis labores iniciales.
Que el city tour que vas a hacer por Río de Janeiro no incluya una visita a las favelas porque la cantidad de cadáveres que hay en la calle no permite que pase el ómnibus.
Tener la inquietante sensación de que aún hay muchos episodios turbios de tu gobierno que van a explotar en cualquier momento.
Darle tu dinero al novio de una amiga para que lo invierta en un proyecto que tiene y después enterarte de que el proyecto en realidad es una estafa piramidal y que encima se separaron.
No tener ningún amigo que esté en el Comando Vermelho.
Cruzarte con Sebastián da Silva mientras estás almorzando en un bar.
No darte cuenta de que ya no sos un músico de rock con amplia trayectoria, sino lisa y llanamente un viejo choto.