Punta del Este. El discreto encanto de la burguesía - Lavado de dinero - Costumbres argentinas

Piriápolis. Alquimismo de vacaciones - Romance adolescente - Retrofuturismo

Atlántida. Cocoon sin aliens - Hotel para nietos - El emporio de las hortensias

San Luis. Pobreza - Bajo presupuesto - Drama familiar

Valizas. Mides a cielo abierto - Territorio zombi - Anomia

Chuy. Narcotráfico - Trata de cañas blancas - Multiculturalismo

La Pedrera. Carnaval de rubios - Crisis existenciales con presupuesto - Mejillones gourmet

La Paloma. Surfistas famosos - Whisky y política - Millonarios de perfil bajo

Cabo Polonio. Asentamientos irregulares - Drexler y sus amigos - Radiación distópica

Colonia. Avistamiento de porteños - Conflicto conyugal - Ruinas

Termas del Daymán. Aquagore - Descentralización y anticentralismo - Mosquitos

San Gregorio de Polanco. Rumbo a lo desconocido - Viajes en el tiempo - Far North.