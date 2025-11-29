Punta del Este. El discreto encanto de la burguesía - Lavado de dinero - Costumbres argentinas
Piriápolis. Alquimismo de vacaciones - Romance adolescente - Retrofuturismo
Atlántida. Cocoon sin aliens - Hotel para nietos - El emporio de las hortensias
San Luis. Pobreza - Bajo presupuesto - Drama familiar
Valizas. Mides a cielo abierto - Territorio zombi - Anomia
Chuy. Narcotráfico - Trata de cañas blancas - Multiculturalismo
La Pedrera. Carnaval de rubios - Crisis existenciales con presupuesto - Mejillones gourmet
La Paloma. Surfistas famosos - Whisky y política - Millonarios de perfil bajo
Cabo Polonio. Asentamientos irregulares - Drexler y sus amigos - Radiación distópica
Colonia. Avistamiento de porteños - Conflicto conyugal - Ruinas
Termas del Daymán. Aquagore - Descentralización y anticentralismo - Mosquitos
San Gregorio de Polanco. Rumbo a lo desconocido - Viajes en el tiempo - Far North.