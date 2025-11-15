De: Javier García

Para: Mario Cardama

Querido Mario, de la División Jurídica me están rompiendo las pelotas bastante con el tema de la garantía. ¿Cómo va eso?

De: Mario Cardama

Para: Javier García

Querido Javier, tu mensaje me causó un gran pesar. Creí que había un cierto grado de confianza mutua entre nosotros. ¿Qué es eso de la garantía? ¿Tienes miedo de que te estafe?

De: Javier García

Para: Mario Cardama

Queridísimo Mario, tu mensaje hizo que me enojara mucho, pero conmigo mismo. Jamás se me ocurriría dudar de tu capacidad, tu seriedad y, Dios no lo permita, tu honorabilidad. El problema es que en Uruguay el Estado tiene una tradición de intervención tan fuerte que hasta se entromete en los asuntos del Estado. Me siguen reclamando el papel.

De: Mario Cardama

Para: Javier García

Javier, estás de suerte. Conseguí una garantía. Es de una empresa británica llamada Eurocommerce. Llegué a ella por el perfil en Linkedin de un ciudadano ruso, un joven llamado Vladimir Suzdalev. No sé bien qué hace, porque su currículum está en ruso, pero lo que importa es que tenemos garantía.

De: Javier García

Para: Mario Cardama

¡Me alegro mucho, Mario! Siempre hay que apostar a los jóvenes emprendedores. Mandanos la información y preparamos los papeles.

De: Mario Cardama

Para: Javier García

Javier, intenté comunicarme con Vladimir, pero sin éxito, así que fui a Londres. En la sede de la empresa hay una inmobiliaria. Me contactaron unos ciudadanos rusos y me recomendaron, muy amable pero también muy enfáticamente, que no siga intentando contactar a la empresa.

De: Javier García

Para: Mario Cardama

Mario, no te preocupes. Firmamos el contrato igual. En noviembre de 2024 hay elecciones y es prácticamente seguro que vamos a ganar, así que nuestro secreto está bien guardado.