Manuela (costurera). Ahí va a quedar claro que atrás de todo esto había un degenerado, un hijo de puta, un psicópata. Y Epstein tampoco va a quedar muy bien parado.

Flavia (chofera). No creo que vaya a afectarnos, porque no va a aparecer ningún uruguayo. Penadés no era muy de viajar a Estados Unidos.

Mario (bochófilo). Es un escándalo que hayan liberado esos mails. Últimamente los mails entran a la comisaría por una puerta y salen por la otra.

Jorge (economista). Es una buena noticia para Milei, que va a quedar como una persona decente y psicológicamente sana al lado de Trump.

Marcelo (cambista). Trump va a tener que hacer algo para tapar este escándalo, como elevar las tensiones con Venezuela, apurar el plan de paz para Gaza o liberar las fotos de sus orgías con Bill y Hillary Clinton.

Gerardo (cartero). Parece que prenden fuego a un montón de gente. Y dicen que además está la fotocopia del título de Sendic. Y el original de la garantía de Cardama.

Miguel (odontólogo). Dejó en banda a los Beatles y ahí se fueron al carajo. Así que me parece bien que abran sus archivos y los de toda su familia.

Alberto (reponedor de góndolas). Los mails son una muestra de cómo se manejan los multimillonarios. Y claro, con cientos de millones de dólares en el banco, ¿quién va a andar borrando sus mails para no pagar almacenamiento extra?

Eutanassia (jubilada). Hagan lo que quieran con esos archivos, pero no me los manden al Whatsapp porque mis nietos me agarran el celular todo el tiempo.

Daniel (psicólogo). Hay que tener cuidado con eso porque pueden generar un contexto ansiógeno, situaciones de estrés que impidan nuestras prácticas vitales.