Su padre era nazi ¿Cree que eso influyó en su formación política?

Haber sido parte de las fuerzas armadas de un país no necesariamente significa que la persona tenga la misma visión política que el gobierno. Es como si yo dijese que ahora todos los generales uruguayos son comunistas porque el presidente es un marxista leninista radical. Además, no se puede hablar de nazismo al barrer. Dentro del nazismo había varias corrientes.

¿Con cuál se identifica usted?

Te contesto con una pregunta: ¿encerrarse en un búnker y suicidarse es de valientes?

¿Y qué espera de la relación entre Chile y la Alemania del presente?

Tenemos dos o tres cositas que enseñarles.

¿Qué va a pasar con los uruguayos que viven en Chile?

Los politólogos, futbolistas y mineros de bitcoin ya tienen instrucciones de regresar a su patria.

¿Cómo es su relación con Javier Milei?

Muy buena. Va a ser la raja tener una mascota como él.

¿Cree que hay lugar para una salida pacífica en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos?

Desgraciadamente, sí.

¿Qué efectos positivos tendría para Chile la caída de Nicolás Maduro?

Para empezar, todos los venezolanos volverían a su país y nosotros podríamos dedicarnos a responsabilizar por la inseguridad a los mapuches, en lugar de a los venezolanos, que es lo que verdaderamente nos gusta.

¿Qué opina del modelo económico de los gobiernos anteriores?

No es bueno llevar el neoliberalismo a esos extremos.

¿Cree que Augusto Pinochet tendría una buena imagen de usted?

Definitivamente, no. Se avergonzaría de mí por haber desplazado a un gobierno de izquierda por la vía democrática.

Para su custodia personal, entre unos carabineros chilenos y una guardia de la SS, ¿qué preferiría?

Aquí sí me la pusiste difícil, pero mira lo que te contesto: ¡un regimiento de caballeros teutónicos!

¿El gobierno puede hacer algo para motivar a los jugadores de la selección de Chile y que la selección pueda volver a un Mundial?

Eso depende de qué tanto margen nos dé la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál va a ser la posición de su gobierno con respecto a los conflictos fronterizos con Bolivia y Perú?

Intentaremos defender los intereses de Chile pero sin por ello desatender nuestras responsabilidades respecto del desarrollo de esas civilizaciones primitivas.