Vamos Uruguay Carajo. No puedo creer que estemos divididos en un momento así, con el picudo rojo destruyendo nuestras tradiciones más queridas. Acá tenemos que luchar todos juntos contra el intendente de Montevideo, que trajo esta plaga de Nueva York.

Pini Verde. Qué equivocado está Zimmer. Obviamente las palmeras de Rocha son más importantes porque son las que dan la caña con butiá. ¿Qué bebida hay en Colonia, además de vino, agua mineral, licor de tannat, grappa y cerveza artesanal?

Relatto Mata. Acá tiene que mediar el presidente de la República. Porque por un lado los palmares de Rocha son parte de nuestra identidad, pero también las rutas de Colonia son muy importantes para el turismo. Entonces, hay que encontrar una manera de salvar a todas las palmeras y poder cinchar todos juntos para hacer el acuerdo con la Unión Europea, que es lo que precisa el país.

F1 Fans Uru. De la carretera a Colonia a mí lo que me gusta, además de las palmeras, obvio, que le dan un toque de los circuitos de Asia, es la fosa que hay en lugar de la banquina, tipo, si metés una rueda ahí das como tres vueltas mortales con el auto y seguro se prende todo fuego, y ese riesgo te levanta la adrenalina y te dan ganas de pisar a fondo y no pensar más en nada.

Picudo_Rojo. En lo personal, y no quiero comprometer al resto de los compañeros picudos, las palmeras de Rocha son mejores por la cercanía de las playas y por las estudiantes de Magisterio que van en enero, je, con todo respeto, no me quiero ir de pico. Pero en invierno los animales humanos que hay por la zona están bravos, no tenés un cine, nada. En ese sentido, Colonia al menos da para unos buenos quesos.

Intendente_genérico. En el Congreso de Intendentes no nos pudimos expedir sobre el tema, porque había posturas diferentes, pero salió un pronunciamiento para pedir más recursos en general y además aprovechamos para volver a aclarar que somos todos amigos.

Shirley Cherro. Genéticamente la palmera de Colonia es superior. Es robusta, da más sombra, trabaja todo el año y les da instrucciones sobre cómo llegar a Punta del Este a los turistas argentinos. Las de Rocha ni señas saben hacer, son todas flacas, repetidoras y abrasileradas.

Odonista. No podemos seguir anclados en los romanticismos de los 70. El país necesita desarrollo, ingreso de divisas e impulso a la producción. Hay que sustituir las palmeras por eucaliptus.

Maragato. Como siempre, San José queda invisibilizado. A esta altura tengo serias dudas de que el nuevo sistema de transporte metropolitano vaya a llegar hasta acá. Yo creo que en el Santa Lucía te van a bajar de esos ómnibus supermodernos para cruzarte en una chalana y subirte a un Cutcsa de 1980.