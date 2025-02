Libros

Criptochistes, de Pepe Muleiro

El autor de Chistes de gallegos, Chistes para chicos y Los mejores chistes del siglo llega con un nuevo libro de humor temático, esta vez a propósito del tema del momento. Algunos de los chascarrillos que más se destacan: “Compré un libro que explica cómo recuperar la mitad de la guita que perdí con las criptomonedas. Ahora me voy a comprar otro, así la recupero toda”. “Me conseguí una mina que resultó ser un fiasco y me dejó hecho mierda. Era una mina de criptomonedas”. “Los servidores en donde estaba alojada la criptomoneda de Milei al final no sirvieron para nada”.

De mendigo a multimillonario: un camino de ida y vuelta, de Paco Buenaventura Malpaso

Para no perder la cabeza cuando se pierde una fortuna invirtiendo en criptomonedas es fundamental contar con un buen colchón de sabiduría. Y eso es precisamente lo que nos ofrece este libro. En él, Buenaventura Malpaso nos cuenta cómo se convirtió en multimillonario en apenas dos meses para luego perder absolutamente todo en la mitad de tiempo. Pero a pesar de eso, el autor de este inspirador libro no perdió la fe en su capacidad de hacer negocios y se mantuvo optimista hasta su misteriosa muerte de un disparo en la sien en una habitación cerrada por dentro.

Diccionario inglés-español, Universidad de Cambridge

Afortunadamente, la Real Academia Española viene resistiendo la tentación de españolizar términos como rug pull, pump and dump, stablecoin o memeprool. Pero esto implica que para sobrevivir en el competitivo y siempre cambiante universo cripto sea indispensable manejar una infinidad de términos en inglés, algo para lo cual el diccionario inglés-español de la Universidad de Cambridge es ideal. Eso sí: por las dudas, cómprese la edición en papel, porque falta muy poco para que las estafas con criptomonedas se lleven puesto todo el entramado tecnológico planetario, incluida internet.

Podcast

Comiste: las grandes estafas de la historia

Aprovechando el boom de la difusión historiográfica y el tiempo libre generado tras su cuarta separación, el profesor Sergio Antaño repasa los grandes fraudes financieros de la historia universal. Capítulo a capítulo, se detallan los casos de estafa más sonados a nivel mundial, como los de Enron o Lehman Brothers, y las estafas locales, como el período del Tornado Alonso en la selección. En el último capítulo se trata el caso de las estafas con criptomonedas, pero no sólo desde la turbiedad de algunos negociados: también se presenta un nuevo proyecto que puede dar mucha rentabilidad a los oyentes que tengan el coraje de invertir para cambiar sus vidas. A poner atención.